Aufstand gegen Staatsbetriebe - Private könnten nun einen Sieg verbuchen

Aufstand gegen neue Konkurrenz – Private kämpfen gegen Staatsbetriebe – und könnten nun einen Sieg verbuchen Die Einkaufstouren von Post, BKW & Co. sollen gebremst werden. Diese Woche debattiert der Ständerat darüber. Und der Post droht gar eine Untersuchung der Wettbewerbskommission. Philipp Felber-Eisele

Macht privaten Firmen Konkurrenz: Postchef Roberto Cirillo. Foto: Keystone

12 Millionen Menschen in Europa nutzen die App Bring, mit der die täglichen Einkäufe organisiert werden können. Seit neustem hält die Post die Mehrheit am Unternehmen.

Der Kauf ist einer aus einer ganzen Reihe: In der letzten Zeit verkündete sie die Übernahme der Werbefirma Livesystems, des Cloudunternehmens Tresorit und des Softwareanbieters Klara. Sie alle bringen der Post Kritik ein. Einer der Kritiker der «Hunter-Strategie», wie er sie in Anlehnung an das Swissair-Debakel nennt, ist FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. «Es wird zunehmend grotesk», findet er.