Pilotprojekt für E-Mobilität – Private Anbieter fühlen sich vom Staat bedrängt Ab Juni können in Basel drei E-Transporter gemietet werden. Der Gewerbeverband und ein Unternehmen kritisieren die staatliche Unterstützung und den tiefen Preis. Lisa Groelly

Regierungsrätin Esther Keller testet den Goupil G4 gleich selbst. Foto: Pino Covino

Sie erlebe es in ihrer Wohngemeinschaft, sagt Esther Keller: «Seit der Corona-Pandemie ist die Päckliflut rapide angestiegen, das Verkehrsaufkommen in der Stadt wird immer grösser – da müssen wir etwas unternehmen.» Also stellt die Basler GLP-Regierungsrätin am Freitag beim Smart City Lab auf dem Wolf-Areal ein Pilotprojekt mit dem Namen Smargo vor, das am 1. Juni startet: Drei E-Transporter in verschiedenen Ausführungen können stundenweise gemietet werden. Der grösste von ihnen gleicht einem Elektromobil, wie man es etwa aus Zermatt oder Saas-Fee kennt. Ausserdem sind noch ein dreirädriger Roller sowie eine Rikscha Teil der Flotte.