BBC beauftragt Richter – Prinz William begrüsst Untersuchung des Lady-Diana-Interviews 200 Millionen Menschen weltweit verfolgten vor 25 Jahren das legendäre BBC-Interview mit Lady Diana. Nun soll untersucht werden, wie dieses zustande kam.

Die BBC will die Wahrheit rund um das Interview herauszufinden: Lady Diana. (Archivbild) Keystone/Neil Munns Sie hatte mit dem Interview die britische Monarchie erschüttert. Keystone/BBC Panorama Über 200 Millionen Menschen verfolgten weltweit, wie Lady Di offen über ihr Leben plauderte. Reuters 1 / 6

Darum gehts Infos einblenden Der britische Sender BBC hat angekündigt, das legendäre Interview mit Lady Diana vor 25 Jahren untersuchen zu wollen.

Ihr Sohn Prinz William befürwortet das.

Es gibt Vorwürfe, dass sich der Journalist das Interview mit unlauteren Mitteln verschafft hat.

Prinz William befürwortet die vom britischen Sender BBC angekündigte Untersuchung eines legendären Interviews mit seiner Mutter Lady Diana vor 25 Jahren. «Die unabhängige Untersuchung ist ein Schritt in die richtige Richtung», zitierte der Kensington Palast den 38-Jährigen, wie die BBC in der Nacht zu Donnerstag berichtete. Die Untersuchung, die er vorläufig begrüsse, sollte dazu beitragen, die Wahrheit hinter den Handlungen zu ermitteln, die zu dem Interview und den nachfolgenden Entscheidungen der damaligen BBC geführt hätten, hiess es weiter.

Die BBC hatte versprochen, «die Wahrheit» über die Ereignisse rund um das Interview mit Prinzessin Diana herauszufinden. Am Mittwoch hatte der Sender mitgeteilt, dass Lord Dyson, einer der dienstältesten pensionierten Richter des Landes und ehemaliger Richter am Obersten Gerichtshof, zum Leiter der Untersuchung ernannt worden sei. BBC-Chef Tim Davie sagte: «Die BBC ist entschlossen, die Wahrheit über diese Ereignisse herauszufinden, und deshalb haben wir eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben.» Dianas Bruder, Charles Spencer, wirft dem Journalisten Martin Bashir vor, sich das Interview mit seiner Schwester damals mit unlauteren Methoden – etwa gefälschten Kontoauszügen – verschafft zu haben. Diese sollten demnach den Eindruck erwecken, Menschen wären dafür bezahlt worden, Informationen über Diana preiszugeben.

200 Millionen Zuschauer

Mit dem Interview hatte die 1997 tödlich verunglückte Prinzessin Diana vor 25 Jahren die britische Monarchie erschüttert. Mehr als 200 Millionen Menschen verfolgten weltweit am Fernseher, wie sie ungewöhnlich offen über die Untreue ihres Gatten Prinz Charles und ihre eigenen psychischen und gesundheitlichen Probleme sprach. Die Queen zeigte sich danach Berichten zufolge empört darüber, dass ihre Schwiegertochter die Eignung von Charles für den Thron anzweifelte.

SDA/chk