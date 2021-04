Die Royals und die Hochkultur – Was Prinz Philip in der Oper heimlich tat Die königliche Familie hat eine eigene Loge im Royal Opera House. Nicht alle sind respektive waren gerne dort. Susanne Kübler

Königlicher Besuch im Royal Opera House: Prinz Philip begleitet Königin Elizabeth II zu einer Galavorstellung, 2012. Foto: Getty Images

Es ist ja nicht so, dass der kürzlich verstorbene Prinz Philip keine kulturellen Interessen gehabt hätte. Er mochte Cartoons, und er soll sogar selber gemalt haben – in einem sehr bunten Stil, wie es heisst. Mit Opernaufführungen dagegen konnte er nichts anfangen; und doch musste er jeweils mitgehen, wenn seine königliche Gattin die Royal Opera in Covent Garden besuchte.

Immerhin, so berichtet nun der britische Klassik-Blogger Norman Lebrecht, konnte er auf das Mitleid von Opern-Mitarbeitern zählen: Sie legten ihm jeweils einen grünen Penguin-Krimi auf seinen Platz leicht hinter dem der Queen. Die Taschenbücher passten perfekt ins Programmheft, das Prinz Philip dann während der ganzen Aufführung eingehend studierte.

Königliche Intrigen auf der Bühne

Die Anekdote ist nur das jüngste Kapitel in einer langen Geschichte. Denn die Royals sind der Oper schon seit Jahrhunderten verbunden, nicht nur als Zuschauer: Immer wieder wurden königliche Intrigen zu Opern verarbeitet. Berühmt ist vor allem Gaetano Donizettis Tudor-Trilogie aus den 1830er-Jahren: In «Anna Bolena» lässt King Henry VIII seine Gattin köpfen, in «Maria Stuarda» ordnet Queen Elizabeth I die Hinrichtung ihrer Konkurrentin an, in «Roberto Devereux» bricht sie nach dem Tod des Titelhelden verzweifelt zusammen.

Elizabeth I und Devereux waren auch die Protagonisten von Benjamin Brittens Oper «Gloriana», die 1953 im Rahmen der Feierlichkeiten zur Krönung von Elizabeth II uraufgeführt wurde. Ob Prinz Philip auch bei diesem Anlass einen Krimi gelesen hat, ist nicht überliefert.

Prinz Charles mit der Tänzerin Darcey Bussell und dem Tänzer Carlos Acosta im Royal Opera House, 2004. Foto: Keystone

Dokumentiert ist dagegen, dass Prinz Charles, der sich backstage durchaus gern mit Balletttänzerinnen unterhielt, gar nicht amused war, als Lady Diana sich selbst als Tänzerin auf die Bühne des Covent Garden wagte. Sie tat es 1985, bei einem VIP-Event mit 2500 Zuschauern, zusammen mit dem Tänzer Wayne Sleep. Der hatte zunächst Bedenken gehabt, weil sie grösser war als er; aber dann probten sie doch eine Choreografie zu Billy Joels «Uptown Girl».

Das Publikum soll den Atem angehalten haben, als die Prinzessin unangekündigt auf der Bühne erschien, der Applaus danach war stürmisch – und Charles’ Kommentar vernichtend. Als «grotesk» und «beschämend» bezeichnete er den Auftritt, der zweifellos nicht der royalen Etikette entsprach.

Dianas Tanznummer wurde später übrigens nachgespielt in der Netflix-Erfolgsserie «The Crown», die dem Vernehmen nach auch im Buckingham Palace ihre Fans hat. Prinz Philip scheint nicht dazugehört zu haben; auf die Reporter-Frage, ob er die Serie schaue, sagte er nur: «Seien Sie nicht lächerlich.»

