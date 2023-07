Nach Petition von Eltern – Primarschule Möhlin schafft umstrittenes Prüfungssystem wieder ab Die Prüfungen sollen wieder wöchentlich zurückgegeben werden. Die Schule hatte letztes Jahr ein System mit einer gebündelte Abgabe vor den Ferien eingeführt. Tobias Burkard

Vor rund einem Jahr wollte die Primarschule Möhlin ein neues System testen: Anstatt einer wöchentlichen Rückgabe der absolvierten Prüfungen sollten die Prüfungen gebündelt vor den Ferien abgegeben werden. Das Projekt mit dem Namen «Beurteilungsportfolio» sollte den Fokus der Beurteilung auf die Kompetenzen legen, nicht auf die Defizite. Jedoch setzten sich bald Eltern mittels Petition gegen das neuen System zur Wehr. Nun hat der Gemeinderat in einer Mitteilung die Rückkehr zum alten System mit dem Beginn des neuen Schuljahres angekündigt.

Anlässlich eines runden Tischs mit Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats, der Schule und den Petitionären wurde vereinbart, das Projekt «Beurteilungsportfolio» ordnungsgemäss per Schuljahresende abzuschliessen und mit einer Evaluation auszuwerten. Es habe sich gezeigt, dass die Rückmeldungen der Eltern, der Lehrpersonen und der befragten Schülerinnen und Schüler die Kernideen des Projekts «Beurteilungsportfolios» insgesamt unterstützten, erklärte der Gemeinderat.

«Ebenso hat sich jedoch gezeigt, dass das Kernanliegen der Interessengemeinschaft breite Unterstützung hat», so die Mitteilung des Gemeinderats. Entsprechend solle per Beginn des neuen Schuljahres diesem Anliegen entsprochen und das Abgabeprozedere nochmals angepasst werden.

Konkret soll in den Kernfächern und den Sprachen die Abgabe wieder laufend erfolgen. «In den Erweiterungsfächern wie Sport, Gestalten und Musik, in denen es in der Regel nicht so viele Lernanlässe gibt, soll die Abgabe weiterhin gesammelt im Portfolio erfolgen», so die Mitteilung. Individuelle Abgaben in diesen Fächern seien jedoch möglich.

Gegen die gebündelte Abgabe hat sich eine Elterngruppe zur Wehr gesetzt. Dazu gründete sie die Interessengemeinschaft «sinnvolle Prüfungsrückgabe». Der neue Rückgaberhythmus erschwere die Unterstützung durch die Eltern massiv, kritisierten sie. Dadurch könne es zu mittel- und langfristigen Nachteilen für das Weiterkommen der Schülerinnen und Schüler kommen. Auch sei der Zeitpunkt vor den Ferien nicht ideal: Gewisse Prüfungen seien dann unter Umständen schon sehr weit entfernt, was eine Nachbesprechung erschwere.

Diese Argumente wogen offenbar schwer. So schwer, dass die Schulleitung in einem ersten Schritt die Rückgabekadenz für das laufende Semester erhöht hat. Der Interessengemeinschaft war dies jedoch nicht genug. Sie forderte in einer Petition, dass die Prüfungen an allen Klassen und an allen Standorten der Primarschule Möhlin wöchentlich zurückgegeben werden sollen.

