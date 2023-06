Wagner-Chef gibt entfesseltes Interview – Prigoschin prahlt, tobt – und dann lobt er die Ukrainer Die Söldner übergeben die Kontrolle über Bachmut der russischen Armee und ziehen ab. Doch der Krieg ist für Jewgeni Prigoschin nicht zu Ende, wie ein denkwürdiges TV-Interview zeigt. Zita Affentranger

Sein grösstes Verdienst, sein grösster Stolz: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin im eroberten Bachmut. Foto: AFP

«In einer Viertelstunde macht ihr euch auf den Weg», ruft Jewgeni Prigoschin einer Handvoll Soldaten zu, die in Bachmut auf einem Panzer sitzen. Das Video zeigt ihn und seine Leute, die acht Monate lang in der Stadt in der Ostukraine gekämpft haben, entspannt – als seien sie auf einem Familienausflug und das Picknick würde gerade beendet. Prigoschin hat angekündigt, dass er seine Wagner-Truppen aus dem Kampf nehmen will. Die Positionen in Bachmut würden an die russische Armee übergeben. «Wir ziehen ab, weil wir gewonnen haben», kommentierte er die Stabübergabe unlängst in einem fast anderthalbstündigen Interview. Seine Leute würden nun auf ihre Basen zurückkehren, sich erholen und neu formieren.