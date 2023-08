Premiere in der Schweiz – Pferd Nestor trägt einen Herzschrittmacher Eine Arlesheimer Tierphysiotherapeutin hat ihren Haflinger-Wallach vor einer Herzkrankheit retten lassen – es war die erste Operation dieser Art in der Schweiz. Thomas Dähler

Sophie Zatta mit dem geretteten Nestor. Foto: Pino Covino

Vor zwei Jahren hatte Nestor plötzlich Synkopen: Sein Herz schlug nicht mehr im richtigen Rhythmus, sodass er mehrfach in Ohnmacht fiel. «Bei der kleinsten Anstrengung kippte er um», sagt seine Besitzerin, die Züribieter Tierphysiotherapeutin Sophie Zatta (38). Sie lebt seit sieben Jahren in Arlesheim, arbeitet in der Tierklinik Basel als Spezialistin für Physiotherapie, Osteopathie und Rehabilitation und betreibt nebenher eine ambulante Praxis. Seit sie 14 Jahre alt ist, kümmert sie sich um den Haflinger-Wallach Nestor, der heute auf einem Hof in Therwil lebt. Nestor war drei Jahre alt, als sie sich kennen lernten. Die Herzrhythmusstörungen begannen mit 26 Jahren, in einem Alter, das noch weit vor der Lebenserwartung von bis zu 35 Jahren liegt.

Nestors ansonsten guter Gesundheitszustand war der Grund, warum Zatta die Entscheidung im Tierspital Zürich in der Nacht jenes Dienstags, an dem Nestor zum ersten Mal dreimal umgekippt war, nicht schwerfiel: Als eines von wenigen Pferden überhaupt und als erstes in der Schweiz bekam er einen Herzschrittmacher eingesetzt. Wie es ein unglaublich grosser Zufall wollte, hatten die Chirurgen im Tierspital just an jenem Morgen als erstem Grosstier in der Schweiz einem Esel einen Herzschrittmacher eingesetzt.

Gegen Einschläfern

Nestors Diagnose war eine Herzrhythmusstörung zweiten Grades. Das heisst, dass die elektrischen Impulse aus den Vorhöfen des Herzens nicht normal in die Kammern weitergeleitet wurden. Nur jeder fünfte bis sechste Herzschlag kam durch; entsprechend war die Herzfrequenz sehr niedrig. Laut Zatta ist dies in diesem Ausmass eine seltene Diagnose. «Die Ärzte fragten mich, ob ich einen Herzschrittmacher für Nestor wolle», erzählt sie. «Die Alternative wäre gewesen, ihn einzuschläfern.»

Es komme selten vor, dass Besitzer und Pferd so lange zusammenblieben, bestätigt Zatta auf Nachfrage: «Er ist für mich wie ein Familienmitglied.» Die beiden ritten vor allem im Western-Stil, mit einem typischen Cowboysattel mit Knauf, in verschiedenen Disziplinen. Zatta gewann mit Nestor viele Turniere und bildete ihn für spezielle Shows aus, etwa für die «Ungarische Post», bei der der Reiter aufrecht auf dem Pferd steht. Zatta und Nestor waren unterwegs in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Im Westernreiten wurden sie je einmal Europameister und Vizeeuropameister. Als Zatta 21 Jahre war, unternahm sie mit Nestor und ihrer besten Freundin über acht Wochen eine Wanderung von Zürich an die Nordsee – zu Fuss, denn Nestor trug nur das Gepäck.

Dabei macht die junge Mutter von schon bald drei Kindern klar, dass sie der Operation nicht aus falscher Sentimentalität zugestimmt habe: «Ich hätte Nestors Leben nicht um jeden Preis gerettet.» Aber das Tier sei, wie erwähnt, in guter Verfassung gewesen und habe keine Vorerkrankungen gehabt. «Es war laut den Zürcher Spezialisten keine komplizierte Operation; Nestor hat sich sehr gut und schnell davon erholt», sagt Zatta.

«Das ist zwar viel Geld»

Sie habe mit einer fünfstelligen Summe gerechnet, die sie würde bezahlen müssen. Die 4000 Franken, die die Operation sie letztendlich gekostet hat, sieht sie relativ: «Das ist zwar viel Geld. Aber eine Schwerverletzung mit längerer Therapie zum Beispiel hätte mehr gekostet.» Das Tierspital sei ihr auch entgegengekommen, weil die Operation an Nestor für wissenschaftliche Erkenntnisse genutzt worden sei.

Wie bei einem Menschen kann man den Schrittmacher unter der Haut an Nestors Brust fühlen. Es ist ein gleiches Gerät, wie sie bei Menschen eingesetzt werden. Nestor blieb nach der Operation zweieinhalb Wochen im Tierspital, wo Zatta ihn jeden zweiten Tag besuchte. Sie weiss von einem weiteren Pferd, dem die Zürcher Veterinäre seither erfolgreich einen Herzschrittmacher eingesetzt haben. Der Esel jedoch lebte wegen weiterer Krankheiten nicht mehr lange.

Bei Nestor wurde im Januar dieses Jahres bei der jährlichen Herzkontrolle eine leichte Verschlechterung der Herzkondition entdeckt, der mit Betablockern entgegengewirkt wurde. Seither reitet Zatta Nestor nicht mehr, um ihn nicht zu sehr zu anstrengen. «Aber ich gehe viel mit ihm spazieren und arbeite mit ihm vom Boden aus: Ein Pferd kann man super beschäftigen, auch ohne es zu reiten», sagt Zatta und fügt hinzu: «Viele Pferdebesitzer stellen ihr Tier auf der Weide ab, wenn sie es nicht mehr reiten können.» Das wäre für Zatta nie infrage gekommen.

Nestor geht es heute gut: Er lebt auf dem Therwiler Hof gemeinsam mit dem Wallach Sam, hat viel Auslauf und Tag und Nacht Zugang zur Weide. Zatta kommt jeden zweiten Tag vorbei und verwöhnt ihren alten Weggefährten inklusive Dusche mit Shampookur.

Thomas Dähler ist Journalist und publiziert seit 2013 Beiträge in der BaZ. Mehr Infos

