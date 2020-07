Herzinfarkt in Kabinettssitzung – Premier der Elfenbeinküste gestorben Amadou Gon Coulibaly erlitt in seiner ersten Sitzung nach einer medizinischen Pause einen Herzinfarkt. Der 61-Jährige galt als Favorit bei der geplanten Präsidentenwahl.

Amadou Gon Coulibaly während einer Rede in Abidjan im April 2012. Der Premier der Elfenbeinküste erlitt am Mittwoch einen Herzinfarkt und starb. KEYSTONE

Der Ministerpräsident der Elfenbeinküste, Amadou Gon Coulibaly, ist am Mittwoch gestorben. Das teilte die Regierung in Abidjan mit. Coulibaly galt als einer der Favoriten bei der für den 31. Oktober geplanten Präsidentenwahl. Der 61-Jährige stand dem amtierenden Staatschef Alassane Ouattara nahe, der nicht mehr antreten will. Ouattara würdigte Coulibaly in einer im Fernsehen verlesenen Erklärung als «Sohn» und engsten Mitarbeiter der vergangenen 30 Jahre.

Nach einem Bericht des ivorischen Sendes RTI erlitt Coulibaly während einer Kabinettssitzung einen Herzinfarkt. Es war die erste Sitzung nach seiner Rückkehr von einer mehrwöchigen medizinischen Behandlung in Frankreich. Coulibaly hatte sich bereits 2012 in Frankreich einer Herzoperation unterzogen. Die Elfenbeinküste mit ihren rund 25 Millionen Einwohnern war bis 1960 eine französische Kolonie und hat noch immer enge Verbindungen nach Frankreich. Das Land ist der grösste Exporteur von Kakao.

( SDA )