Sissacher Original – Preisgekrönter Vogelflüsterer Für Rosario Catalano ist die Pflege seiner gefiederten Freunde eine Herzensangelegenheit. Dafür erhält er nun auch Anerkennung von offizieller Seite. Daniel Aenishänslin

Zwei Spassvögel: Rosario Catalano (rechts) 2017 in seinem Element mit dem damaligen Präsidenten Fredy Höfler. Foto: Pino Covino

Diese Besonderheit ist in der Oberbaselbieter Gemeinde Sissach eine Institution, und Rosario Catalano betreut die rund 350 Vögel in deren Volieren. Das Exotic ist ein kleiner Tierpark, der erstaunt. Spezialisiert auf exotische Vögel liegt er idyllisch an der Ergolz. Catalano betreut die Tiere seit fast 30 Jahren. Dafür hat er am 30. November den Baselbieter Freiwilligenpreis im Sozialbereich erhalten, dotiert mit 1000 Franken. 720 Stunden investiert er jährlich in die Pflege seiner gefiederten Freunde. Gerade mal 14 Tage Ferien gönnt er sich.

Seit 60 Jahren kann das Exotic frei begangen werden. 1992 wurde ausgebaut. Alles begann damit, dass einige Vogelhalter ihre grossen Papageien nicht mehr zu Hause halten konnten. Einer von ihnen liess seine Aras sogar frei herumfliegen. Es war die Zeit, als die Autobahn vor Sissach gebaut wurde. Die grossen Vögel stahlen den Bauarbeitern regelmässig Wurst und Brot. Rosario Catalano ist inzwischen selbst Teil der Geschichten und Geschichte des Vereins Exotic.

Liebe

Der Nachwuchs in seinen Volieren entstammt keiner Zucht, sondern der Zuneigung: «Ausschliesslich Liebespaarungen.» Blaustirnamazonen, Edelpapageien, Nymphensittiche, Diamanttauben oder chinesische Zwergwachteln nimmt Catalano unter seine Fittiche.

«Einige Leute haben immer noch Mühe mit der alten Ethik», beschreibt Rosario Catalano das wenige negative Feedback, «für sie halten wir die Tiere in einem Gefängnis.» Doch seien sich diese Tiere nichts anderes gewohnt. In Freiheit würden sie lediglich ein paar Tage überleben, ist Catalano überzeugt. «Dann holen sie die Greifvögel oder sie verenden wegen zu wenig Nahrung.» Meistens erhalte er jedoch positives Feedback. Wenn ihn Kinder oder ältere Menschen für seinen Einsatz loben, «dann ist das mein grösster Lohn, grösser als alles, was man auszahlen kann».

