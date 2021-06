Arena Cinemas im Stücki eröffnet – Preise wie in Deutschland: Für 10 Franken in Basel ins Kino Am Freitag werden die Arena Cinemas Basel im Stücki-Park eröffnet. Neben tiefen Preisen setzt die Kinogruppe auf Spezialeffekte, grosse Säle und eine 270-Grad-Leinwand. Katrin Hauser

Die Arena Cinemas Basel sind bereit für die Eröffnung am Freitag, 2. Juli. Bild: Kostas Maros

Am Ende eines menschenleeren Flurs im Einkaufszentrum des Basler Stücki-Parks eröffnet am Freitag ein Kinokomplex, der Tausende anlocken soll. Gleich neben der C&A-Filiale heissen einen rosa Sterne auf einem schwarzen Teppich und jede Menge neonfarbene Lichter im Foyer von Arena Cinemas willkommen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Die Kinogruppe, die bereits in Zürich, Glarus, Locarno und anderen Städten präsent ist, mischt nun auch die Basler Filmtheaterszene auf. Sie ist eine grosse Konkurrenz für die Basler Innenstadt-Kinos. Die Preise in den Basler Arena Cinemas sind mit zehn Franken pro Ticket für Erwachsene fast halb so teuer wie beispielsweise im Pathé Küchlin. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Der Kinokomplex in Kleinhüningen will mit dem Kinopalast in Weil am Rhein mithalten. Dort kosten die Tickets zwischen sechs und acht Euro pro Person.

Ein Besuch im 4DX-Saal kostet 16 Franken pro Ticket. Bild: Kostas Maros

Interessant an der Preispolitik von Arena Cinemas ist, dass sie innerhalb der Schweiz stark variiert. Im Sihlcity in Zürich, wo kein Tram direkt zu einem Kinopalast im grenznahen Ausland fährt, sind die Preise mit 19 Franken pro Ticket viel höher als im Stücki Park. Was allerdings auch die filmbegeisterten Baslerinnen und Basler zahlen müssen, sind Aufpreise für Sonderleistungen: 3-D kostet drei Franken mehr, Filme in Überlänge einen Franken mehr. Den höchsten Preisaufschlag zahlt man mit sechs Franken für die Hauptattraktion des neuen Kinos: den 4DX-Saal.

Wenn die Spannung steigt, kippt der Sitz

Nachdem uns die dritte Dimension (3-D) in die Tiefe von Räumen hat blicken lassen, verschafft uns die vierte Dimension Zugang zu den Empfindungen der Filmdarsteller: Wenn der Wind durch ihre Haare weht, zieht auch im Kinosaal eine kühle Brise auf und lässt die Haare der Zuschauer um die Sitzlehnen tänzeln.

Der erste Trailer, der an der Pressekonferenz am Mittwoch zur Eröffnung des neuen Kinos gezeigt wird, bringt die Wirkung von 4-D exzellent zur Geltung. Der Hauptdarsteller in «Dune» sagt keinen Satz zu viel. Jedes Wort wird mit einem bedeutungsschwangeren Blick untermalt. Und immer wenn die Spannung im Trailer steigt, kippt der Kinositz nach vorn. Mit dem Anflug eines Sturzgefühls im Magen sieht man auf der Leinwand, wie Heere in den Krieg geschickt werden. Als sich der Horizont verdunkelt, tropft ein einzelner Regentropfen auf die Stirn. Episch.

Zu den 13 Effekten, die im 4DX-Saal zum Einsatz kommen, gehören nebst Wind auch Schnee, Seifenblasen und verschiedene Gerüche. Wenn sie dosiert eingesetzt werden, können sie den Kinobesuch bereichern.

Beim zweiten Trailer, den die Veranstalter spielen, verdeutlicht sich hingegen, was passiert, wenn man es mit den Spezialeffekten übertreibt: Der neue «Fast & Furious»-Streifen ist gespickt mit Action-Szenen. Auf einer halsbrecherischen Fahrt mit Vin Diesel wird man im Sitz hin- und hergeworfen, die Luft pfeift an den Ohren vorbei, dauernd blitzt es im Kinosaal. Froh ist am Ende, wer vor der Vorführung nichts gegessen hat. «Selbstverständlich werden die Spezialeffekte in den Filmen dosiert. Die vielen Effekte im Trailer waren nur dazu gedacht, Ihnen einen Eindruck des 4DX-Saals zu vermitteln», erklärt Moderator Gregory Tavoli den durchgeschüttelten Journalisten am Ende der Vorstellung.

«Einen Woody Allen oder ‹50 Shades of Grey› zeigen wir in einem normalen Saal.» Gregory Tavoli, Moderator der Medienkonferenz

Mit einem leicht flauen Gefühl im Magen geht die Medientour weiter in den zweiten besonderen Saal, um den eine 270-Grad-Leinwand gespannt wurde. Der Film findet also nicht nur an der frontalen Leinwand, sondern auch auf den Seitenwänden statt. Irritierend ist allerdings: Das Geschehen auf den Seiten-Leinwänden hinkt dem auf der frontalen Leinwand leicht hinterher. Ein Techniker erklärt gegenüber der BaZ: «Die Verzögerung liegt im Toleranzbereich. In einem Trailer, der extrem viele Schnitte beinhaltet, nimmt man das natürlich viel stärker wahr als in einem ganzen Film mit längeren Szenen.» Auch werde nur rund ein Drittel aller Szenen im vollen Leinwand-Umfang gezeigt, ergänzt Tavoli.

Sowohl die vierte Dimension wie auch die 270-Grad-Kulisse eignen sich nicht für alle Filme. Etwas Action muss schon vorkommen. Oder wie es Tavoli sagt: «Einen Woody Allen oder ‹50 Shades of Grey› zeigen wir in einem normalen Saal.»

Die beiden «Mega-Säle» erinnern an amerikanische Imax-Cinemas. Bild: Kostas Maros

Der Kinokomplex am Ende der 8er-Tramhaltestelle verfügt über 14 Säle mit 60 bis 447 Plätzen. Seit Herbst 2020 sind sie fertig gebaut, werden wegen der Pandemie aber erst jetzt eröffnet. Insgesamt können 1886 Menschen gleichzeitig darin untergebracht werden. Besonders viele Sitzplätze bieten die Säle 9 und 10 – von den Eigentümern als «Mega-Säle» betitelt. Sie erinnern an die Imax-Cinemas in den Staaten. Für Schweizer Verhältnisse sind sie ungewöhnlich steil gebaut, was den Vorteil bringt, dass einem auch die Köpfe von besonders grossen Besuchern nicht die Sicht rauben. Ebenfalls amerikanisch angehaucht ist wohl die Verbindung des Kinos mit einer Bowling-Anlage im hinteren Teil des Stücki-Parks.

Hier kann auch nach Farben gebowlt werden: Die Hyperbowlingbahn im hinteren Teil des Parks. Bild: Kostas Maros

Dort kann nicht nur normal gebowlt werden, sondern auch nach Farben: Die Seitenwände sind mit verschiedenen Farben beleuchtet und ermöglichen ein Spiel namens «Hyperbowling», bei dem es darum geht, die richtigen Abschnitte der Seitenwände mit der Kugel zu treffen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.