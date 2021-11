3. Quartal Immo-Preisindex – Preise für Wohneigentum steigen in der Schweiz weiter Gemäss Angaben des Bundesamtes für Statistik haben landesweit sowohl die Preise für Eigentumswohnung als auch Einfamilienhäuser gegenüber dem Vorquartal klar zugenommen.

Trend bleibt bestehen: Die Preise für Wohneigentum sind hierzulande auch im dritten Quartal 2021 nach oben geklettert. Foto: Steffen Schmidt (Keystone/Archiv)

Die Preise für Wohneigentum sind in der Schweiz auch im dritten Quartal dieses Jahres gestiegen. Der Schweizerische Wohnimmobilienpreisindex (IMPI) legte von Juli bis September 2021 im Vergleich zum Vorquartal um 2,4 Prozent auf 107,8 Punkte zu.

Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal beträgt der Preisanstieg somit 6,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilte.

Abo Immobilienpreise in der Schweiz Hier reicht eine Million noch für ein Haus Gemäss den BFS-Angaben zogen schweizweit sowohl die Preise der Einfamilienhäuser (+2,4%) als auch diejenigen der Eigentumswohnungen (+2,3%) zum Vorquartal klar an. Im Vergleich zum Vorjahr kletterten die Hauspreise gar um 6,7 Prozent und jene für Wohnungen um 7,2 Prozent.

Preisanstieg überall

Die Preise für Einfamilienhäuser stiegen laut BFS in allen Gemeindetypen. Am stärksten kletterten sie in der Kategorie «städtische Gemeinde einer kleinen oder ausserhalb einer Agglomeration» (+3,4%). Bei den Eigentumswohnungen stiegen die Preise in den städtischen Gemeinden einer grossen Agglomeration besonders deutlich an (+4,4%).

Abo Steigende Hypozinsen Jeder fünfte Hausbesitzer könnte in Schwierigkeiten kommen Der IMPI ist ein relativ neuer Indikator: Er wird erst seit dem dritten Quartal 2020 publiziert. Das BFS bezieht dabei Daten von den 26 grössten Hypothekarinstituten in der Schweiz. Diese deckten damit einen sehr grossen Marktanteil ab.

SDA/fal

