Velofreundliche Gleise – Praxis wird zeigen, ob Gummis etwas taugen 30 Velofahrer testen in Füllinsdorf ein System mit Füllungen in den Schienen. Die Bewertung der Probanden fällt positiv aus. Martin Regenass

Eine Teilnehmerin testet auf einem Rennvelo mit schmalen Pneus, wie sich das neue System bei der Überfahrt anfühlt. Foto: Pino Covino

Es gibt bestimmt Velofahrerinnen und Velofahrer, die in ihrem Leben schon schmerzliche Erfahrungen mit Tramschienen gemacht haben. Cecilia Speranza etwa sei vor 30 Jahren in einer Schiene gestürzt und spüre die Folgen im Knie heute noch, erzählt sie. «Die neuen Tramhaltestellen mit dem schmalen Raum zwischen der hohen Haltekante und dem Gleis zu durchfahren, bereitet mir Schwierigkeiten», sagt die Baslerin. «Ich würde eine Gummifüllung sehr begrüssen. Dann könnte man gefahrlos über die Tramschiene hinweg in die Mitte fahren.»

Um diese Gummifüllung dreht sich am Samstag ein Testversuch auf dem Areal der Firma Ziegler in Füllinsdorf. Das Amt für Mobilität des Kantons Basel-Stadt hat dort mit den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) ein rund 60 Meter langes Gleis in den Boden eingelassen. 30 Velofahrer haben sich gemeldet, um zwanzig Mal bei verschiedenen Querungen über das mit Gummi gefüllte Gleis samt mit Holzblöcken simulierter Haltekante zu fahren. Die Teilnehmer führen dabei Buch, wie sicher sie sich fühlen und wie viel Konzentration sie bei verschiedenen Abnutzungsgraden des Gummis aufwenden müssen. Dabei ist der Gummi einmal ebenerdig zur Schiene, einmal 4, ein andermal 7 und ein drittes Mal 10 Millimeter tiefer gelegt als das Eisen der Schiene. Das Amt für Mobilität und die BVB wollen aus den Antworten der Tests herausfinden, wann die Gummifüllungen in den Schienen ausgewechselt werden müssen.