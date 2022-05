Vom Bienenhotel bis zur Abfallentsorgung – Prattler Schüler machen es vor: So geht Klimaschutz Für den Wildpflanzen- und Kräutermarkt haben drei Schulklassen Projektideen entwickelt, welche die Besucherinnen und Besucher zu einem nachhaltigeren Lebensstil inspirieren sollen. Karoline Edrich

Die Schulkinder zeigen, wie man ein Bienenhotel selber machen kann. Bild: Marc Dahinden

Es ist wieder so weit: Am Samstag ist in Pratteln Wildpflanzen- und Kräutermarkt. Gemeinsam mit dem Ökozentrum Langenbruck haben sich drei Prattler Primarschulklassen dieses Jahr etwas Besonderes dafür ausgedacht. Gemeinsam haben die Schulkinder Projektideen entwickelt, welche den Besucherinnen und Besuchern einen nachhaltigeren und ökologischeren Lebensstil näherbringen sollen.

Die Ideen sind laut Medienmitteilung des Ökozentrums vielseitig. So soll eine Gruppe zeigen, wie man für den eigenen Garten oder Balkon ein Bienenhotel selber bauen kann. Passend dazu werden Samenbomben und Wildbienenblumen verkauft. Andere Gruppen bieten regionale und vegetarische Gerichte an. Zum Mitnehmen und Vertiefen gibt es ausserdem selbst gestaltete Flyer zu Themen wie Ernährung und Biodiversität.

Petition gegen Abfallberge

Abfallentsorgung ist ebenfalls ein Thema: «Da es den Kindern ein grosses Anliegen ist, Abfall zu vermeiden und sich für ein abfallärmeres Pratteln einzusetzen, wurden die Besuchenden aufgefordert, ihre eigenen Behälter mitzubringen», heisst es in der Medienmitteilung. Ausserdem können Besucherinnen und Besucher eine von den Kindern formulierte Petition unterschreiben: Sie fordert die Gemeinde dazu auf, Massnahmen zur Einführung von Mehrwegbehältern in Take Aways und Grossverteilern zu treffen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.