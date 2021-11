Unterschiedliche Umsetzungsideen – Prattler Schloss soll aufgewertet werden Die Anregung, in der Schlossanlage einen Weiher einzurichten, stösst im Einwohnerrat auf starke Kritik. Christian Fink

Das Schloss Pratteln ist ein ehemaliges Weiherschloss, das 1275 erbaut und am 18. Oktober 1356, als sich das Basler Erdbeben ereignete, erst komplett zerstört, aber gleich darauf von den Eptingern wiederaufgebaut wurde. Foto: Kostas Maros

Das Schloss Pratteln soll aufgewertet werden. So möchten es viele Prattler. Und das noch möglichst vor dem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest im kommenden August, wo bis zu 400’000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Da soll das Schmuckstück einen guten Eindruck hinterlassen. Der Gemeinderat beschäftigt sich aber seit längerem mit der Zukunft des Schlosses. Er verwies dabei auf eine Machbarkeitsstudie, die in einer Masterabschlussarbeit im Kulturmanagement an der Universität Basel aufgezeigt wurde. Ausserdem soll eine generelle Liegenschaftsstrategie erarbeitet werden.