Neues Gemeindezentrum – Prattler FDP will keine «Luxuslösung» Die Ortschaft will und braucht ein neues Gemeindezentrum. 25 Millionen Franken sind beantragt, die Abstimmung ist am 25. September. Nur die Liberalen lehnen das Projekt ab. Lucas Huber

Zu viel Luxus: Für die Prattler FDP ist der geplante Neubau des Gemeindezentrums zu überdimensioniert. Visualisierung: Gemeinde Pratteln

Theoretisch geht es in Pratteln um ein neues Gemeindezentrum. Schliesslich platzt das bestehende aus allen Nähten, Teile der Verwaltung arbeiten gar in einem Containerkomplex. Darum sollen Alt- und Anbau abgerissen und die Container demontiert werden, um einem Neubau Platz zu machen. 25 Millionen Franken soll dieser kosten. Doch im Zuge der Theorie gibt es auch eine Praxis, und in dieser spielt nicht das Gemeindezentrum die Hauptrolle, sondern eine Bibliothek.

Als Bildungs- und Kulturort soll sie nämlich Teil des Neubaus werden, so hat es der Einwohnerrat entschieden, und so liegt das Projekt zur Abstimmung vor: am 25. September entscheidet die Bevölkerung. Es ist die FDP als einzige Ortspartei, die das so nicht hinnehmen will, weshalb sie die Vorlage abzulehnen empfiehlt. Und das quasi gegen einen zentralen Mann aus ihren eigenen Reihen: Gemeindepräsident Stephan Burgunder. Doch der hält unbeeindruckt am Kollegialitätsprinzip fest, schliesslich hatte er schon bei früherer Gelegenheit verkündet, dass es jetzt endlich vorwärtsgehen müsse mit dem neuen Gemeindezentrum.

Simple Variante erwünscht

Seine Partei indes weist darauf hin, dass Pratteln bereits über eine Bibliothek und genügend Räume für kulturelle Veranstaltungen verfüge, es müsse sorgsam mit Steuergeld umgegangen werden. Doch das vorgeschlagene Bibliotheksgebäude sei schlichtweg eine Luxuslösung. Stattdessen zögen die Liberalen jene simplere Variante vor, wie sie der Gemeinderat dem Parlament ursprünglich als Alternative unterbreitet hatte, ohne Bibliothek und darum um 2,5 Millionen Franken günstiger. Denn gegen ein neues Gemeindezentrum haben auch sie nichts einzuwenden.

Wie schnell bei einer Ablehnung der Vorlage allerdings eine neue Abstimmung mit überarbeitetem Kostenrahmen – und ausgeklammerter Bibliothek natürlich – möglich wäre, ist offen. Doch die Vergangenheit zeigt, dass bisweilen Jahre ins Land ziehen, bis ein neues Projekt steht. Denn das Gemeindezentrum beschäftigt Pratteln nicht erst seit gestern. Bereits 2016 hatte die Bevölkerung einen Planungskredit für eine neue Verwaltung an der Bahnhofstrasse verweigert. Dannzumal hätte sich die Gemeinde im Neubau eines nunmehr errichteten Hochhauses eingekauft.



