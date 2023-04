Nach Vertragskündigung der GGG – Prattler Bibliothek wieder in lokalen Händen Nach drei Wochen öffnet die Bibliothek ihre Türen wieder. Eigens dafür wurde der Trägerverein Bibliothek Pratteln gegründet. Tobias Burkard

In Pratteln gibt es wieder eine lokal geführte Gemeindebibliothek. Symbolfoto: Tamedia Archiv

Gute Neuigkeiten für lesefreudige Prattlerinnen und Prattler: Die Bibliothek Pratteln ist wieder in lokalen Händen und öffnet nach drei Wochen ihre Türen wieder. Dies berichtet der «Prattler Anzeiger». Ende Dezember kam es zur Vertragskündigung seitens der GGG-Stadtbibliothek Basel aufgrund von Unsicherheiten um das damals neue Gemeindezentrum. Daraufhin beschloss der Gemeinderat eine Leistungsvereinbarung mit dem dafür gegründeten Trägerverein Bibliothek Basel.

Ende März lief der Vertrag mit der GGG bereits aus. Für das neu zusammengestellte Team bedeutete dies viel Arbeit: «Alle Bücher mussten in dieser kurzen Zeit umetikettiert werden», so Einwohnerrat und Präsident des Trägervereins, Gerold Stadler, im «Prattler Anzeiger». Stadler betont auch die grosse Unterstützung: «Ohne Helferinnen und Helfer wäre die Eröffnung der Prattler Bibliothek undenkbar gewesen.»

Seit 40 Jahren Teil der Gemeinde

Die Bibliothek sei bis heute ein spezieller Ort für alle Bevölkerungsschichten, an dem man sich austauschen könne und kein Konsumzwang herrsche, so Stadler weiter. Dies solle so bleiben: «Die Bibliothek möchte das Angebot ausbauen und in Zukunft natürlich weiterentwickeln.» Die seit 40 Jahren bestehende Bibliothek sei ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde. Sie könne die Leseförderung der Bevölkerung unterstützen.

Besucherinnen und Besucher können sich also weiterhin auf eine lokale Bibliothek mit breitem Angebot und passender Beratung freuen. «Auch Kinder können einen ganzen Stapel an Büchern ausleihen», betont Andrea Sulzer als Abteilungsleiterin Bildung, Freizeit und Kultur im «Prattler Anzeiger». Dafür sei auch technische Vorbereitung nötig gewesen. Doch nun sei man bereit und könne wieder fleissig Abos anbieten, so Sulzer.

