Strom sparen in den Gemeinden – Pratteln zieht nach Auch die Gemeinde Pratteln will Energie sparen. Nun wurden die Massnahmen für gemeindeeigene Liegenschaften bekannt gegeben. Lea Buser

Auch in der Gemeinde Pratteln soll Strom gespart werden. Foto: Kostas Maros

Immer mehr Gemeinden verkünden Massnahmen, mit denen Strom gespart werden soll. Auch die Gemeinde Pratteln hat nach einer Prüfung der gemeindeeigenen Liegenschaften und Anlagen Vorkehrungen beschlossen. Das Ziel dieser ist, «zu einer stabileren Stromlage» beizutragen, wie die Gemeinde mitteilt.

So soll die Raumtemperatur in den neuen Schulhäusern und Kindergärten mit gut isolierten Gebäudehüllen um zwei Grad gesenkt werden. In den weiteren Gebäuden will die Gemeinde darauf achten, die Heizgradkurve je nach Gebäudedämmung um ein Grad abzusenken. Zudem sollen die Heizventile optimal eingestellt werden. Die Mitarbeitenden der Verwaltung werden dazu aufgerufen, bei längerer Abwesenheit die PCs, Laptops sowie Bildschirme auszuschalten.

Halbnächtliche Weihnachtsbeleuchtung

Auch Beleuchtungen sind ein Thema. So werden Unternehmen gebeten, ihre Schaufensterbeleuchtungen und Leuchtreklamen nach 22 Uhr auszuschalten. Im Vergleich zu anderen Gemeinden wie Binningen oder Bottmingen will Pratteln noch nicht komplett auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Sie soll halbnächtlich brennen, also ab dem Zeitpunkt des Eindunkelns und nicht länger als bis 0.30 Uhr.

Binningen und Bottmingen wollen zudem die Wassertemperatur in ihren Hallenbädern um zwei Grad senken, Bottmingen auch die Raumtemperatur. Mit Blick auf Pratteln wirft das die Frage auf, ob das grosse Erlebnisbad Aquabasilea ebenfalls Temperatursenkungen plant? Bislang sei dazu noch nichts bekannt, teilt das private Freizeitbad Aquabasilea auf Anfrage der BaZ mit.



