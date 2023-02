Wahrlich ein guter Jahrgang: Die ausgewählten Baselbieter Plaketten. Foto: Kostas Maros

Der Plaketten-Jahrgang 2023 macht Freude: Von QR-Codes oder Masken tragenden Fasnachtsfiguren ist nichts zu sehen. Wer die Schmuckstücke studiert, weiss meist sofort, was die Gemeinden das Jahr hindurch stark beschäftigt hat. Natürlich gibt es aber auch in diesem Jahr schönere und weniger schöne Exemplare. Wir haben uns unsere Gedanken dazu gemacht – und nun sind Sie an der Reihe. Stimmen Sie ab, und lassen Sie uns wissen, ob wir mit unserer Einschätzung richtig- oder komplett falschliegen! Und vergessen Sie dabei nicht: Durch den Kauf einer Plakette unterstützen Sie die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in Ihrer Gemeinde.