Widerspruch um den Mindestlohn – SP Schweiz zahlt Praktikanten weniger als 4000 Franken Eine Praktikumsstelle der SP Schweiz sorgt bei den Basler Mindestlohngegnern für Kopfschütteln. Die Partei mache das, was sie kritisiere, lautet der Vorwurf. Grossrat Pascal Pfister (SP) widerspricht. Benjamin Wirth

«Es geht darum, glaubwürdig zu sein», sagt SP-Grossrat Pascal Pfister. Foto: Florian Bärtschiger

In weniger als zwei Wochen, am 13. Juni, stimmt Basel-Stadt über den Mindestlohn und den dazugehörigen Gegenvorschlag ab. Kurz davor sorgt ein neuer Punkt bei den Gegnern und Befürworter des Vorschlags für Gesprächsstoff: Die Praktikantenfrage, die erst wegen eines Fauxpas der kantonalen Staatskanzlei im Abstimmungsbüchlein so richtig zur Sprache gekommen ist, erhitzt derzeit die Gemüter.

In diesem Zusammenhang sieht die Initiative zwar vor, Praktikantinnen und Praktikanten, die ein obligatorisches, zeitlich befristetes Praktikum im Rahmen einer vom Kanton oder vom Bund anerkannten Ausbildung absolvieren, vom Mindestlohn auszunehmen. Doch die Initiativgegner befürchten, dass solche Stellen vielerorts gekillt werden, da diese Ausnahme nur wenige Betriebe anspreche.

«Vor allem die jungen Leute brauchen die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, um im Berufsleben Fuss zu fassen», sagt Saskia Schenker, Direktorin des Arbeitgeberverbands Basel-Stadt und Co-Präsidentin der Nein-Kampagne zum Mindestlohn. Bei einem Abstimmungs-Ja würden sich viele Unternehmen und Organisationen keine Praktikanten mehr leisten können oder müssten für den höheren Lohn bereits erfahrene Arbeitskräfte anstellen.

SP Basel passte Löhne selbstständig an

Anders sehen das die Basler Sozialdemokraten, welche die Initiative mit initiiert haben. Sie finden, dass Probleme bei betroffenen Praktikumsstellen sozialpartnerschaftlich geregelt werden sollen. Pikant dabei: Die SP Schweiz bietet ein Praktikum im Bereich Kampagnen und Kommunikation mit einem Lohn von 2500 Franken pro Monat an. Genau ein solches Volontariat wäre hier vom Mindestlohn betroffen und könnte womöglich nicht mehr angeboten werden.

«Das zeigt die Doppelmoral der SP», kritisiert Saskia Schenker. Foto: Screenshot SP Schweiz

Diese Diskrepanz führt zu Unmut: «Das zeigt die Doppelmoral der SP», kritisiert Schenker. «Man kann als Partei nicht einen Mindestlohn fordern, der auch für Praktikanten gilt, und dann selbst ein Praktikum anbieten, dessen Entlöhnung deutlich tiefer ist.» Die Sozialdemokraten würden Wasser predigen, aber Wein trinken.

Anderer Meinung ist SP-Grossrat Pascal Pfister: «Was die SP Schweiz ihren Angestellten bezahlt, hat wenig mit unserer kantonalen Abstimmung zu tun», sagt er zur «Basler Zeitung». Die kantonale Partei habe ihre Löhne bereits vor knapp drei Jahren angepasst. Seit Ende 2018 bezahle man den Praktikanten 4000 Franken, erklärt Pfister, der damals noch Präsident der Basler Sozialdemokraten war. In diesem Zeitraum wurde auch die Debatte um den Mindestlohn lanciert. «Es ging darum, glaubwürdig zu sein», sagt er.

«Wieso hat die SP die Praktikumslöhne nicht schon lange angepasst?» Saskia Schenker, Direktorin des Basler Arbeitgeberverbands

Saskia Schenker entgegnet, dass die SP nicht ehrlich zu sich selber sei. Der Fall zeige gerade, dass es Volontariatsstellen zu klassischen Praktikumslöhnen brauche, sagt sie und fragt sich: «Wieso hat man in Basel die Bezahlung nicht schon lange angepasst, sondern erst für diesen Abstimmungskampf?» Pfister sagt dazu: «Praktikumslöhne wurden erst dann zum Thema. Ausserdem änderten wir gleichzeitig ein paar Strukturen.»

Inwiefern sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von der Praktikantenfrage beeinflussen lassen, wird sich zeigen. Für die Linken wäre ein Ja zu einem kantonalen Mindestlohn von wahlweise 23 Franken oder 21 Franken (Gegenvorschlag) ein grosser Erfolg, für die Wirtschaftskreise eine herbe Niederlage. Am 13. Juni sind wir schlauer.

