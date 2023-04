Leichte und gesunde Snacks sorgen gerade im Frühling für die nötige Energie. Foto: Nathan Cowley / Pexels

Sie liefern gerade jetzt im Frühling – wenn die Frühjahrsmüdigkeit attackiert – viel gute Energie, schmecken unglaublich gut, setzen keine besonderen Kochtalente voraus und sind schnell zubereitet: die Power-Cracker nach einem abgewandelten Rezept von Ernährungsexpertin und Biomedizinerin Dr. Vanessa Craig, die dank Zutaten wie Kürbiskernen (bremsen die vorzeitige Hautalterung aus durch einen hohen Gehalt an Vitamin E), Walnüssen (stärken den Aufbau von Haut, Haaren sowie Nägeln dank eines hohen Gehalts an Biotin), Zucchini (reich an Antioxidantien) sowie Rosmarin (kurbelt die Durchblutung an) auch noch echte Schönmacher sind.