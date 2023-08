Poulet für Basler Nachtschwärmer – CTR Chitir Chicken eröffnet neue Filiale am Barfi Der Fast-Food-Anbieter zieht an den Kohlenberg, wo er am Wochenende bis 5 Uhr morgens Partygänger bedient. Im Baselbiet sind weitere Ableger geplant. Isabelle Thommen

CTR Chitir Chicken eröffnet in rund einem Monat die dritte Filiale in Basel. Foto: Elina Häring

Der einen oder anderen ist das «Opening Soon»-Plakat vielleicht aufgefallen: Am Kohlenberg 2, direkt am Barfüsserplatz, zieht ein neues Fast-Food-Lokal ein. CTR Chitir Chicken eröffnet dort Mitte September seine dritte Filiale in Basel, wie Geschäftsführer Erdal Korkmaz der BaZ bestätigt. Das Lokal, das schon in der Brombacherstrasse und an der Rebgasse vertreten ist, bietet neben Burger, Wraps und Döner vor allem Chitir-Chicken in allen Variationen an.

Vor allem bei 15- bis 20-Jährigen sei das Lokal überaus beliebt, verrät Mathias F. Böhm, Geschäftsführer von Stadtkonzept Basel, der BaZ. Das bestätigt auch Korkmaz: Das Konzept spreche vor allem junge Menschen an. Mit ein Grund, warum man nun dabei sei, die eigene Social-Media-Strategie auszubauen – vor allem Tiktok sei hier im Fokus.

Mit der neuen Filiale am Barfüsserplatz wolle man eine Lücke füllen, wie Korkmaz erklärt. «CTR Chitir Chicken ist in der Steinen noch nicht vertreten.» Angst vor zu grosser Konkurrenz durch andere Fast-Food-Anbieter in der Umgebung hat er derweil nicht: «Wir sind mit unserer Produktpalette einzigartig.»

Expansion ins Baselbiet geplant

Die Lage am Kohlenberg sei zudem exzellent. Man könne dort eine grosse Laufkundschaft, Touristen, aber auch Nachtschwärmer am Wochenende auffangen. Auch hier will man sich auf die Bedürfnisse des jüngeren Zielpublikums ausrichten. So soll von Freitag bis Sonntag jeweils bis 5 Uhr morgens Chitir-Chicken serviert werden.

Da der Donnerstagabend bekanntermassen den Basler Studenten gehört, versuche man in einer ersten Phase, auch am Donnerstag den Betrieb bis in die frühen Morgenstunden offen zu halten. Während der Woche schliesst das Lokal schon um Mitternacht, öffnen will man jeweils um 11.00 Uhr.

Doch beim dritten Lokal am Kohlenberg soll es nicht bleiben, denn CTR Chitir Chicken ist auf Expansionskurs. Korkmaz plant eine weitere Filiale in Aesch, die in zwei Monaten eröffnet werden soll. Zudem sei er in Gesprächen für Standorte in Liestal und Sissach. Auch Rheinfelden sei eine Option.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.