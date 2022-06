Fluchtwagen abgefackelt – Posträuber lauerten in der Damentoilette Im Zusammenhang mit dem spektakulären Poststellenraub in Oberdorf vom November 2020 stehen am Montag drei Männer vor dem Baselbieter Strafgericht. Sebastian Schanzer

Auf einem Feldweg in der Nähe des Oberdörfer Schützenhauses haben Einsatzkräfte den brennenden Fluchtwagen entdeckt. Foto: zvg, Kantonspolizei Baselland

Im November 2020 treffen sich drei in der Schweiz lebende Italiener zum Abendessen und fassen den Entschluss, die Poststelle in Oberdorf auszurauben – ausgerechnet in Oberdorf, wo bereits im Vorjahr die Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank gleich zweimal von einem 47-jährigen Drogenabhängigen ausgeraubt worden war.