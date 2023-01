Spezielle Fahrzeuge fürs Skigebiet – Postauto kauft deutsche Busse – und düpiert Schweizer Hersteller Die Solothurner Firma Hess verliert einen Auftrag für Elektrobusse an VW-Tochter MAN. Postauto und Hess haben unterschiedliche Erklärungen dafür. Andreas Frei

In Flims GR werden ab nächstem Winter zehn neue Elektrobusse für Skitouristen eingesetzt. Diese liefert nun der deutsche Hersteller MAN, nachdem für die Solothurner Firma Hess die Lieferfrist zu knapp gewesen ist. Foto: Bruno Petroni

Für das Skigebiet Flims im Kanton Graubünden hat Postauto beim Solothurner Hersteller Hess zehn spezielle Elektrobusse für die Schneesportler bestellt. Es handle sich um eine neue Midi-Variante mit drei Türen, die in dieser Form noch nicht gebaut worden sei, sagt Postauto-Sprecher Urs Bloch der «Aargauer Zeitung» (Artikel hinter der Bezahlschranke). Die Bestellung im Juni 2022 hatte demnach einen Wert von 3,4 Millionen Franken. Nun zeigten Recherchen der Zeitung aber, dass Postauto der Solothurner Firma den Auftrag wieder entzogen hat.

Stattdessen sollen die Elektrobusse von der deutschen VW-Tochter MAN geliefert werden, für 1,8 Millionen Franken. Postauto begründet den Anbieterwechsel damit, dass Hess die Fahrzeuge «nicht termingerecht» liefern konnte. Die Busse sollen schon in «etwas weniger als einem Jahr» in den Betrieb gehen, was die Solothurner nicht garantieren konnten. Gemäss Postauto lag dies an der notwendigen Zeit für die Entwicklung der neuen Lösung sowie Lieferfristen für Batterien und andere Teile.

Postautos im Bahnhof Chur: Über 2400 Postautos sind in der Schweiz unterwegs, diese stammen von vielen verschiedenen Herstellern. Unter den häufigsten Marken findet sich VW-Tochter MAN. Foto: Arno Balzarini (Keystone)

Da es bei Hess nicht geklappt habe, habe man sich nach anderen Herstellern umgesehen, erklärt Bloch. Man werde für andere Aufträge weiter mit den Solothurnern zusammenarbeiten, bei diesem Auftrag habe man aber keine Verlängerung der Lieferfrist gewähren können, sprich, die Busse müssen für die nächste Wintersaison bereit sein.

Produktion bei Hess schon ausgebucht

Alex Naef, der CEO der Solothurner Firma Hess, sieht die Sachlage im vorliegenden Fall etwas anders, wie er auf Anfrage sagt. Postauto habe Hess den Zuschlag für eine variable Menge von null bis zehn Bussen gegeben, in der Basisvariante mit zwei Türen, mit Option für dreitürige Busse. Doch ein Zuschlag sei keine Bestellung, erklärt Naef, es sei für Hess nicht garantiert, dass eine Abrufbestellung wirklich komme.

Diverse Hess-Busse sind bereits für Postauto unterwegs, hier frühmorgens in Lauterbrunnen. Foto: Bruno Petroni

Postauto habe dann drei Fahrzeuge bis November 2023 bestellt, damit diese für den Fahrplanwechsel im Dezember bereit seien, sagt Naef. Für die restlichen sieben Elektrobusse sei die Abrufbestellung gar nie erfolgt. Und zum Zeitpunkt, als Postauto die Lieferfrist bis Ende 2023 bekannt gegeben habe, sei die Produktion bei Hess bereits für das gesamte Jahr ausverkauft gewesen, erklärt der CEO.

Die Nachfrage nach seinen Bussen sei hoch und die fest gebuchten Aufträge könnten auch fristgerecht geliefert werden, sagt Naef. Aber Bestellungen auf Abruf müssten immer «situativ beurteilt» werden.

Lieferketten weiterhin grosses Problem

Naef erklärt, dass die Lieferfristen für Komponenten weiterhin wesentlich länger sind als in früheren Zeiten. Das sei ein fortwährendes, weltweites Phänomen der geopolitischen Lage, sprich Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine. Er habe persönlich im Mai 2021 ein Elektroauto bestellt und warte immer noch auf die Auslieferung, die nun Ende Mai 2023 erfolgen soll.

1 / 3 Postauto hat verschiedene ausländische Hersteller in der Flotte. Hier ein Bus des holländischen Elektrobusherstellers Ebusco in Interlaken. Foto: Adrian Moser

Es mangelt den Fahrzeugherstellern an elektronischen Bauteilen, zudem gebe es internationale Transporteinschränkungen, sagt beispielsweise Amag dazu. Die Lieferzeiten könnten länger ausfallen, bestätigen auch andere Hersteller, seien es früher höchstens mal zwei bis drei Monate gewesen, seien es derzeit immer noch eher drei bis sechs oder noch mehr Monate, die Kunden auf spezifische Autos warten müssten.

Auch für andere ÖV-Fahrzeuge gibt es gröbere Verzögerungen. In Zürich haben die neuen Flexity-Trams des französischen Herstellers Alstom Verspätung, als Grund nannten die VBZ die «Materialverfügbarkeit am Weltmarkt». Auch die neuen Niederflurtrams für Bern verzögern sich aufgrund von Kriegs- und Pandemiefolgen.

Längere Vorlaufzeiten nötig

Für Hess-CEO Alex Naef ist Pünktlichkeit wichtig, und er legt Wert darauf, dass versprochene Termine eingehalten werden können, wie er sagt. Er habe auch Postauto auf die derzeit wesentlich längeren Vorlaufzeiten für Bestellungen hingewiesen. «Andere Hersteller versprechen die Termine, können sie dann aber nicht einhalten», sagt Naef mit Verweis auf die diversen Verzögerungen von Fahrzeugen. Für ein Transportunternehmen sei das ein grosses Risiko.

Für Naef ist die wichtigste Botschaft aus der Geschichte mit Postauto, dass Unternehmen und auch die öffentliche Hand mit wesentlich längeren Planungshorizonten arbeiten müssten als in der Vergangenheit.

