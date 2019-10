Post von Noldi

Einen solchen Charakter, Noldi Abderhalden, einen Toggenburger Kuhhirten und Käser, schickte ich diesen Frühling in den Dreissigjährigen Krieg. Liebeskummer und Branntwein trieben den sechzehnjährigen Burschen in die Fänge der spanischen Armee, welche die protestantischen Bündner aus dem Veltlin vertreiben sollte. In der Schlacht von Tirano 1620 rettete er seinen Kommandanten mit einem sauberen Hechtsprung, wie einst Marcel Kunz, wie heute Jonas Omlin, vor einer heranfliegenden Kanonenkugel.

Der Kommandant, dem Noldi das Leben gerettet hatte, bewahrte ihn vor dem Scheiterhaufen, indem er ihn bei Nacht und Nebel nach Kuba verfrachtete.

Diese Heldentat brachte ihn an den Königshof. Schnell wurde Noldi, der Kugelfänger, die Attraktion in den Gärten des riesigen Schlosses. Die einsamen Marquesas und Princesas, deren Männer stets abwesend waren, die Welt zu erobern, fanden Gefallen an dem Toggenburger mit dem satten Hintern (culazo), liessen sich von ihm im Jodeln, Juchzen und Zäuerlen unterweisen und revanchierten sich, indem sie ihn einluden, in ihren Jagd- und Lustschlösschen zu nächtigen. Was allerdings stets zu Lärmemissionen führte, worauf der sieche König, der ob der nächtlichen Ruhestörungen nicht mehr schlafen konnte, die Inquisition auf den Noldi ansetzte.

Mit der Inquisition war nicht zu spassen. Der Kommandant, dem Noldi das Leben gerettet hatte, bewahrte ihn vor dem Scheiterhaufen, indem er ihn bei Nacht und Nebel nach Kuba verfrachtete und ihm dort das Kommando über sechs Rindviecher übertrug. So weit, so gut.

Denn welcher Autor kann schon von sich behaupten, dass ihm sein eigener Protagonist regelmässig von dort, wo er ihn sein Glück finden liess, schreibt?

Nun, ein knappes halbes Jahr nachdem Noldi zwischen zwei Buchdeckel geklemmt von mir in die Welt entlassen wurde, schreibt er mir aus Kuba Postkarten. Insgesamt sieben, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Denn welcher Autor kann schon von sich behaupten, dass ihm sein eigener Protagonist regelmässig von dort, wo er ihn sein Glück finden liess, schreibt?

Nr. 1: «Lieber Patrick, mein Schöpfer. Ich bin gut in Havanna angekommen. Auf dem Weg in die Stadt habe ich auch schon Kühe gesehen. Aber die sind ja huere mager! Wie soll da Milch rauskommen? Und es schifft, wie bei uns nur, wenn ein Höllengewitter über den Chüeboden herunterzieht. Na ja. Ich melde mich wieder, Dein Noldi.

PS: Sag dem Heiri doch, dass er ein Saucheib ist.»

Zum Verständnis: Heiri hat dem Noldi die Heidi ausgespannt. Da nahm das ganze Drama seinen Anfang.

Nr. 2«Lieber Patrick, ich bin jetzt schon ein paar Tage hier in La Habana. Du, das sind vielleicht Spinnsieche! Die züchten in der Stadt nicht nur Hühner und Tauben auf den Balkonen ihrer Häuser, nein, sogar Säue! Stell dir das mal vor. Vielleicht entdecke ich sogar noch eine Kuh irgendwo im 1. Stock, gopferdammi nomol! Dein Noldi

PS: So Häuser mit Giuseppinas gibts hier auch …»

Zum Verständnis: Noldi hat in einer Kaschemme mit diversen Dienstleistungen nahe dem Fort Fuentes, in dem er stationiert war, in Giuseppina seine erste Liebe gefunden.

In vierzehn Tagen, an gleicher Stelle, gibt es die restlichen fünf Postkarten von Noldi. Me cago en la leche!