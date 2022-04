Dringend Depoträume gesucht – Post leidet wegen Päckliboom unter Platzmangel Kleider, Wein, Bücher, Lebensmittel: Online einzukaufen, ist beliebter denn je. Die Post profitiert davon – hat aber auch zunehmend ein Problem. Jetzt sucht sie nach Lösungen. Peter Burkhardt

Die Post sucht Platz für ihre Päckli: Das in einer Zürcher Oberländer Lokalzeitung erschienene Inserat. Foto: PD

Ende Januar erschien in einer Zürcher Oberländer Lokalzeitung ein Inserat, in welchem die Schweizerische Post per 1. Februar in Saland oder Bauma ZH einen Raum von etwa fünfzig Quadratmetern Grösse für ein Paketdepot suchte. «Bis auf weiteres», wie es in dem Inserat hiess. Einzige Voraussetzungen: Der Raum müsse abschliessbar und überdacht sowie für einen Lastwagen zugänglich sein.