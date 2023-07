Nach der Rheinfelder Gemeindeversammlung – Posse um Frauennamen für den Stadtpark Ost Endlich solle ein Ort nach einer Frau benannt werden, hatte das Komitee «Frauen sichtbar gemacht» verlangt. Jetzt montierten Witzbolde im Park ein Holzschild mit dem Namen Hans Gloor. Franziska Laur

So hat das bereits wieder demontierte Namensschild im Rheinpark Ost in Rheinfelden ausgesehen. Hans Gloor hatte sich an der Gemeindeversammlung über die militanten Frauen lustig gemacht. Foto: Kostas Maros

Spaziergänger rieben sich am Sonntag im Stadtpark Ost verblüfft die Augen: Da prangte gross ein brandneues Holzschild mit der Inschrift «Hans Gloor Park» an einem Laternenpfahl. Huch, was ist denn das, dachten sich wohl besonders diejenigen, denen die Gemeindeversammlung vom Juni noch in Erinnerung war. Dort hatte der ehemalige Stadtrat Hans Gloor spasseshalber gesagt, eigentlich könne man den Stadtpark ja nach ihm benennen, nachdem Anne Reich im Namen des Organisationskomitees «Frauen sichtbar gemacht» den Antrag für einen Frauennamen gestellt hatte.

Der Stadtrat solle an der kommenden Gemeindeversammlung einen Vorschlag zur Namensgebung für den Stadtpark Ost unterbreiten, hatte Reich gefordert – und dies mit dem Namen einer nicht mehr lebenden Frau. Von diesen habe es in Rheinfelden einige von besonderer Bedeutung gegeben. Reich argumentierte, dass schon zwölf Strassen und Wege Männern gewidmet seien, jedoch nur eine einzige Treppe einer Frau.

Knorrige alte Männer?

Stadtammann Franco Mazzi hielt dagegen, dass der Stadtpark Ost 13 Millionen Franken gekostet habe und die Finanzierung durch Legate von Privatpersonen zustande gekommen sei. Dies seien Personen, die anonym bleiben wollten. Daher wäre es diesen gegenüber nicht fair, wenn jetzt eine unbeteiligte Person Namensgeberin würde, sagte Mazzi.

Darauf entbrannte die Diskussion: Die Frauen beharrten auf ihrer Forderung, und einige Männer konnten sich den Zynismus nicht verkneifen. Der ehemalige Stadtrat Hans Gloor sagte, eigentlich könne man den Stadtpark ja nach ihm nennen, schliesslich habe er einiges getan, damit aus dem Land überhaupt ein Park entstehen konnte.

Franco Mazzi präsentierte schliesslich den Gegenvorschlag, dass der Stadtrat sich verpflichte, einen anderen Ort zu suchen, den man nach einer Frau benennen könne. Die Mehrheit nahm dies an und lehnte den Überweisungsantrag von Anne Reich ab. «Puh, ich gehe nie mehr an eine Gemeindeversammlung. Das war ja wie im tiefsten Appenzell unter knorrigen alten Männern», sagte ein junges Mädchen vor dem Bahnhofsaal, das sich zum ersten Mal an eine Gemeindeversammlung gewagt hatte.

Hans Gloor wusste nichts

Jetzt prangte also das Schild im Stadtpark. Dabei dürfte es sich um einen Scherz handeln. «Das Schild wurde nicht von der Stadt in Auftrag gegeben und montiert», sagt Christine Schibler, Vizestadtschreiberin. Wer es angefertigt und aufgehängt hat, entziehe sich der Kenntnis der Stadt. Auf Anfrage habe Hans Gloor ebenfalls nicht gewusst, wer das Schild aufgehängt hat.

Am Dienstag habe man dem Werkhofpersonal den Auftrag erteilt, das Schild wieder zu entfernen. «Es ist schliesslich nicht wünschenswert, dass Privatpersonen beliebig Schilder an öffentlichen Plätzen montieren», sagt Schibler.

Der Gemeinderat sei jedoch an der Arbeit und prüfe, welcher Ort in Rheinfelden für einen Frauennamen infrage komme und nach welcher Frau der Ort benannt werden könnte. Der Vorschlag werde der nächsten Einwohnergemeindeversammlung im Dezember unterbreitet.

