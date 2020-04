14 Tage quälende Ungewissheit – Positiv, negativ, positiv, negativ: Die Odyssee eines Corona-Verdachtsfalls Bernhard Eichenberger (64) bekam im März eine Lungenentzündung. Danach begann für ihn ein medizinischer Irrlauf mit grotesken Episoden. Sebastian Briellmann

Ein Bild vom 26. März im Bruderholzspital: Zu jener Zeit war auch Bernhard Eichenberger hier Patient – und lange im Ungewissen. Foto: Georgios Kefaslas (Keystone-sda.ch)

Ein leichter Husten, der ihn manchmal am Sprechen hindert, ist alles, was übrig geblieben ist; ein Husten, der aber daran erinnert, dass Bernhard Eichenberger keine einfachen Wochen hinter sich hat. Er nennt es eine «Odyssee mit einer Lungenentzündung». Er hat erlebt, was niemand erleben möchte. Da war diese nicht ungefährliche Krankheit, die ihm schwer zu schaffen gemacht hat. Und da war, in Corona-Zeiten, natürlich die Sorge, an diesem fiesen Virus erkrankt zu sein.