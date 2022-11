Markt in Dornach – Portiunkula-Markt: Zurück zur alten Regelung? Seit August 2020 findet der Portiunkula-Markt jeweils am zweiten Augustwochenende statt. Nun ist klar, dass der Dornacher Gemeinderat das Datum nicht ohne Zustimmung der Gemeindeversammlung hätte verschieben dürfen. Tobias Burkard

Der Portiunkula-Markt lockt jährlich viele Zuschauer an. Nun wird diskutiert, wann er stattfinden soll. Foto: Tamedia Archiv

Wer darf über den Zeitpunkt der Durchführung eines Traditionsanlasses entscheiden? Diese Frage sorgt momentan in Dornach für Diskussionen, wie das «Wochenblatt» berichtet hat. Konkret geht es um dem Portiunkula-Markt, der seinen Ursprung im kirchlichen Portiuncula-Ablass vom 2. August hat. Das Fest begann traditionell am Freitag nach dem 1. August. In diesem Jahr fand der Markt jedoch zu einem anderen Zeitpunkt statt.

Dies geht auf die neue Marktverordnung zurück, die der Dornacher Gemeinderat im Januar 2020 in Kraft gesetzt hat. Seither findet der Portiunkula-Markt am letzten Wochenende der Sommer-Schulferien statt. Die Änderung war vom früheren Marktchef, Dieter Binggeli, verlangt worden.

Dies zum einen auf Anregung einiger Anbieter, zum andern zur Entlastung des Werkhofs in den Jahren, in denen die Bundesfeier auf einen Mittwoch oder Donnerstag fällt. Der Gemeinderat hat inzwischen die Zusammenarbeit mit Binggeli beendet und die Organisation des Marktes dem Nordwestschweizer Marktverband anvertraut.

Petition lanciert

Wie dem Artikel im «Wochenblatt» zu entnehmen ist, mehrten sich nach der diesjährigen Durchführung des Marktes die Stimmen von Unzufriedenen. Das Datum stehe in Konkurrenz mit anderen Märkten. Dies hätte dazu geführt, dass sich einige Betreiber gegen Dornach entschieden hätten.

Seit September läuft nun eine Petition mit der Forderung an den Gemeinderat von Dornach, zurück zur alten Regelung zu finden. Die Exekutive habe ohne fundierte Abklärung oder Umfragen über die Köpfe hinweg entschieden, so der Vorwurf. An der Petition beteiligten sich auch Einwohner aus den umliegenden Dörfern, sie umfasst bereits mehrere Hundert Unterschriften.

Anfang Oktober gab der ressortverantwortliche Gemeinderat Kevin Voegtli (SP) dem «Wochenblatt» zur Auskunft, dass man sich aufgrund der Petition nochmals Gedanken zur Zukunft des Portiunkula-Marktes machen werde. Die Marktverordnung liege letztendlich jedoch in der Kompetenz des Gemeinderates.

Gemeinderat krebst zurück

Laut «Wochenblatt» offenbar ein Irrtum: Gemeindepräsident Daniel Urech (Freie Wähler Dornach) bestätigte, dass das Thema Portiunkula-Markt im November doch vor die Gemeindeversammlung kommen soll. Mit welchem Antrag seitens des Gemeinderates, sei noch offen. Dies werde Gegenstand der nächsten Gemeinderatssitzung sein, so Urech.

Der Meinungsumschwung basiert auf den Nachforschungen aufmerksamer Einwohner. Diese fanden heraus, dass der Gemeinderat bei seinem damaligen Entscheid, in der Marktverordnung das Datum zu ändern, gegen die Polizeiordnung verstossen hat. Diese hält fest, dass der Portiunkula-Markt am Freitag nach dem 1. August beginnt und im Zuständigkeitsbereich der Gemeindeversammlung liegt. Der Vorstand der SVP Dornach schliesst laut «Wochenblatt» ein Beschwerdeverfahren nicht aus, «sollte sich der Gemeinderat weiterhin über den Souverän hinwegsetzen».

Daniel Urech gibt gegenüber dem «Wochenblatt» Auskunft, dass der Gemeinderat erst kürzlich auf den Paragrafen in der Polizeiordnung zum Portiunkula-Markt aufmerksam gemacht wurde. Der Gemeinderat sprach darüber – jedoch im nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung.

Fehler gefunden?Jetzt melden.