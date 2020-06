Nachruf – Porsches Papst Hans Mezger war Pionier im Sportwagenbau, aber eben auch Papst, zu dessen Kür kein weisser Rauch aus einem Schornstein aufstieg, sondern schwarzer Rauch aus einem Auspuff. Jochen Schmid

Der Motoren-Papst: Autos waren die Leidenschaft von Hans Mezger Foto: Porsche AG

Es gab einmal einen Buchkritiker, der hiess Marcel Reich-Ranicki und war der Literatur-Papst. Karl Lagerfeld, der schöne Kleider entwarf, nannte man den Mode-Papst, und Gastrokritiker Wolfram Siebeck durfte sich als Gourmet-Papst bezeichnen. Techno-Papst war lange Zeit ein Dr. Motte, wahlweise auch DJ Sven Väth, sozusagen als Neben-Papst. Nun aber ist Hans Mezger gestorben, und was ich bis anhin nicht wusste: Er war der «Motoren-Papst».

Motoren-Papst wird man bei Porsche, dem Sportwagenhersteller in Stuttgart-Zuffenhausen. Mezger, der Sohn eines Landgastwirts, geboren 1929 in einer schwäbischen Dorfgemeinde vor den Toren Stuttgarts, erlebte 1946 erstmals ein Autorennen mit. «Es war in Hockenheim, wo alte Vorkriegsrennwagen am Start waren, gefahren unter anderem von Hans Stuck, den ich mit meiner alten Kamera aufgenommen habe», so berichtete er es später stolz. Autos wurden seine Leidenschaft. Nach seinem Maschinenbaustudium wollte Mezger unbedingt zu Porsche, weil er in den Typ 356, das erste Serienmodell der Zuffenhausener, vernarrt war.

1956 trat er in die Entwicklungsabteilung der Firma ein. Der luftgekühlte Sechszylinder-Boxermotor, Antrieb und Herzstück für den legendären Porsche 911 von 1963 und alle 911er-Generationen danach, war seine Erfindung. Mezger leitete ab 1965 die Motorsportabteilung von Porsche und gewann mit dem von ihm konstruierten Porsche 917 erstmals das 24-Stunden-Rennen von Le Mans und 1969, 1970 und 1971 die Markenweltmeisterschaft.

In den 1980er-Jahren baute Mezger dann für den Rennstall McLaren einen Turbo-Motor für die Formel 1; der als «TAG-Porsche» bekannte Rennwagen fuhr, mit Niki Lauda und Alain Prost als Piloten, dreimal zur Weltmeisterschaft.

Mezger war Pionier im Sportwagenbau, aber eben auch Papst, zu dessen Kür kein weisser Rauch aus einem Schornstein aufstieg, sondern schwarzer Rauch aus einem Auspuff. In Stuttgart-Zuffenhausen lesen sie ihm seit seinem Tod in der vergangenen Woche das Hochamt. Alsbald werden sie ihn heilig sprechen.