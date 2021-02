Anzeigetafel in Zürich gehackt – Porno statt Infos auf der Werbesäule Am Stauffacher waren am Dienstagabend auf einer digitalen städtischen Infotafel anzügliche Inhalte zu sehen. Die Stadt hat Kenntnis vom Vorfall. Ev Manz

Auf dieser digitalen Werbesäule am Stauffacher kam es am Dienstag zu einem Hackerangriff. Foto: Leserreporter

Passanten am Zürcher Stauffacher staunten am Dienstagabend nicht schlecht: Auf einer digitalen Infotafel der Stadt waren pornografische Inhalte aufgeschaltet. In Nahaufnahme ein Video vom Geschlechtsakt, darunter diverse anzügliche Teaserbilder zu weiteren Videos.

Fussgängerinnen und Fussgänger blieben belustigt stehen, filmten und fotografierten die Säule. In den sozialen Medien kursiert deshalb diverses Bildmaterial. Ein Passant stellte lachend fest: «Das muss ein Hackerangriff sein.»

Video: Leserreporter

Die Stadt Zürich hat Kenntnis vom Vorfall. Die Firma Clear Channel, welche die digitalen Infostelen im Auftrag der Stadt betreibt, hat das Amt für Reklamebewilligungen bereits am Dienstag darüber informiert, wie Fabian Korn auf Anfrage sagt. Derzeit ist die Anzeigetafel schwarz.

Am Screen manipuliert

Die Clear-Channel- Sprecherin Ursulina Stecher bestätigt den Hackerangriff, weswegen auf dem Screen für kurze Zeit «unangemessene Inhalte» ausgespielt worden seien. Stecher sagt: «Es handelt sich um einen Hack, der physisch direkt am Screen in der Citymap-Anwendung vorgenommen wurde.»

Gemäss Clear Channel ist es der erste Vorfall dieser Art. Das Unternehmen betreibt in der Stadt 16 Screens. Der Anbieter hat deshalb alle Screens vom Netz genommen und das Sicherheitssystem neu aufgesetzt. Stecher sagt: «Die detaillierte Analyse läuft, und wir werden heute Anzeige erstatten.»