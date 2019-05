Populisten schüren Unsicherheit

Politische Ereignisse haben oft nur kurzfristige Auswirkungen auf die Märkte

Der Einfluss politischer Ereignisse hat in aller Regel eher kurzfristigen Charakter und damit meist nur kurzfristige Auswirkungen auf die Entwicklung an den Kapitalmärkten. Mittel- und langfristig haben konjunkturelle Faktoren und die Entwicklung der Unternehmensgewinne einen deutlich stärkeren Einfluss und bestimmen das Geschehen. Das sieht man an der langfristigen Preisentwicklung von Aktienindizes. Die durchschnittliche Wertentwicklung von US-Aktienanlagen in Höhe von 7-8% jährlich korrespondiert mit der langfristigen Entwicklung des nominalen US-Bruttoinlandsprodukts.

Anlegen heute: Bei Wertschwankungen einen kühlen Kopf bewahren

Auch wenn dies mittel- und langfristig seine Gültigkeit hat, können politische Ereignisse schnell zum Spielverderber werden und die Party vorzeitig beenden. Das Ergebnis sind in der Regel deutlich erhöhte Wertschwankungen an den Aktienmärkten. Diese Zeiten starker Volatilität lassen meistens kaum einen Investor kalt. Es ist die Zeit, in der Anlegerinnen und Anleger kühlen Kopf bewahren müssen. Meist tritt in solchen Phasen die tatsächliche persönliche Risikobereitschaft zutage.

Auch für uns als professioneller Vermögensverwalter sind die Wahlen wichtige Ereignisse. Wichtig ist dabei, sich im Vorfeld die unterschiedlichen Eintrittsszenarien bewusst zu machen und – falls nötig – bereits im Vorfeld eine vorsichtigere Positionierung – beispielsweise eine tiefere Aktienquote – umzusetzen. Es kann andererseits auch Sinn machen, an der bereits gewählten Positionierung festzuhalten. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn zwar kurzfristige politische Verwerfungen denkbar sind, aber die grundlegenden Perspektiven sich selbst bei deren Eintritt nicht verändern. In solchen Fällen ist es wichtig, kühlen Kopf zu bewahren.

Fachwissen und Zeit: Beim Geldinvestieren von grosser Bedeutung

Die stetige Analyse der Finanzmärkte braucht Fachwissen und Zeit. Selbst wer über das notwendige Know-how verfügt, kommt oft nicht dazu, die Kapitalmärkte in ausreichendem Masse zu analysieren und zu hinterfragen. Hierzu bieten wir professionelle Lösungen. Sprechen Sie mit uns.