Neues Fast-Food-Restaurant beim Bahnhof – Popeyes kommt Mitte April nach Basel Die US-amerikanische Kette, die sich auf Pouletgerichte aus Louisiana spezialisiert hat, eröffnet ihren schweizweit dritten Ableger an der Centralbahnstrasse 13. Julia Gisi

Der Umbau der neuen Popeyes-Filiale beim Bahnhof Basel SBB ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen – doch am 14. April plant das US-Unternehmen die Eröffnung. Foto: Kostas Maros

Die beiden Fast-Food-Filialen von McDonald’s und Burger King am Basler Bahnhof erhalten ab Mitte Monat einen Konkurrenten: Am 14. April eröffnet die US-Kette Popeyes ihren schweizweit erst dritten Ableger an der Centralbahnstrasse 13, gleich neben dem Coop. Das bestätigt das Unternehmen auf Anfrage der BaZ.