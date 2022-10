Wilder Galopp im Baselbiet – Pony-Gespann gerät ausser Kontrolle und stürzt in Bachbett Eine Kutscherin ist am Dienstag in Anwil von ihrem Gefährt gestürzt und hat die Zügel verloren. Die zwei Ponys machten sich daraufhin galoppierend auf den Heimweg. Simon Bordier

Personen kamen bei dem Unfall keine zu Schaden. Foto: Polizei Baselland

Am Dienstagnachmittag ist ein scheuendes Pony-Gespann auf einem Waldweg in Anwil ausser Kontrolle geraten, wie die Baselbieter Polizei mitteilt. Das Gespann sei später in ein offenes Bachbett gefallen. Verletzte gibt es keine zu beklagen.

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte die Kutscherin, ihr Gespann auf einem Waldweg zu wenden. Passagiere führte sie keine mit. Bei diesem Wendemanöver sei die leichte Kutsche auf die Seite gestürzt, die Ponys hätten gescheuten und seien ausser Kontrolle geraten.

Die Kutscherin sei dabei von dem Gefährt gefallen und habe die Zügel aus den Händen verloren, so die Polizei weiter. «Das Gespann machte sich galoppierend, via Hauptstrasse und den abfallenden Brunnacher hinunter, Richtung Oltingerstrasse auf den Heimweg.» Bei der Einmündung in die Oltingerstrasse sei das Gespann über den Strassenrand hinaus gekommen und ins Bachbett des Hintermattbachs gefallen.

Man habe daraufhin die Kutsche durch die aufgebotene Feuerwehr, anwesende Landwirte sowie weitere Helfer geborgen. Die Rettungsaktion habe unter Aufsicht eines Tierarztes stattgefunden, versichert die Polizei. Ob sich die Ponys Verletzungen zugezogen haben, stehe noch nicht abschliessend fest. Die Tiere würden ärztlich betreut.



