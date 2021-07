Aderlass nach Rückschlag – Polyphor baut im Baselbiet 20 Stellen ab Das Allschwiler Pharmaunternehmen Polyphor plant seine Zukunft neu und trennt sich in einem ersten Schritt von 40 Prozent seiner Beschäftigten. Kurt Tschan

Polyphor braucht mehr Zeit, um seine Zukunft zu überdenken. Wie es in einer Mitteilung heisst, sei deshalb die Frist für die strategische Evaluierung um bis zu vier Wochen verlängert worden. In dieser Zeit will man alle Optionen für die Zukunft des Unternehmens prüfen.

Die strategische Überprüfung war nach einem Rückschlag in der Forschung notwendig geworden. Das Medikament Balixafortide hatte in einer klinischen Phase-III-Studie das angepeilte Behandlungsziel bei Brustkrebspatientinnen verfehlt. Deshalb hatte das Unternehmen vor zwei Wochen den Stopp der Studie beschlossen. Die Arznei zusammen mit der Chemotherapie Eribulin hatte keine Verbesserung der objektiven Ansprechrate im Vergleich zu Eribulin alleine gebracht.

Polyphor hatte das letzte Geschäftsjahr mit einem Verlust von 45 Millionen Franken beendet. 2019 war der Fehlbetrag bei knapp 65 Millionen gelegen. Für die Rekrutierung von Patientinnen zur Fortress-Studie für Balixafortid sowie die gesamte Forschung und Entwicklung hatten die Allschwiler über mehrere Jahre einen dreistelligen Millionenaufwand betrieben.

Grogg und Maag investiert

«Die geplante Restrukturierung zur Kostensenkung und operativen Effizienzsteigerung», wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, führt vorerst zu einem Stellenabbau von rund 20 Mitarbeitern. Das sind 40 Prozent der aktuellen Belegschaft. Es sei ein Konsultationsprozess eingeleitet worden, heisst es. Polyphor hatte ursprünglich bis zu 30 seiner 50 Beschäftigten abbauen wollen.

Hinter dem Baselbieter Pharmaunternehmen stecken prominente Geldgeber. Grösste Aktionäre sind Peter Grogg, Gründer und Mehrheitsaktionär von Bachem, sowie Medtech-Pionier Rudolf Maag. Sie halten zusammen rund 19 Prozent der Aktien. Verwaltungsratspräsident ist Kuno Sommer, der auch Bachem präsidiert. Seit Jahresbeginn hat die Polyphor-Aktie beinahe 80 Prozent ihres Wertes eingebüsst.

