Bedrohung oder Sicherheit? – Polizisten mit Maschinenpistolen sollen Anschläge verhindern Terror in Europa und erhöhte Amok-Gefahr wegen Corona – aus diesen Gründen markiert die Basler Polizei Präsenz. Das gefällt nicht allen. Nina Jecker

In Basel tragen Polizisten wieder Maschinenpistolen. Wie 2016 (Bild) nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin. Foto: Christian Jaeggi

Sie sind in Zweierteams unterwegs und patrouillieren in und um die Innenstadt. In der Adventszeit ist vielen Menschen aufgefallen, dass wieder vermehrt Polizisten unterwegs sind, die Maschinenpistolen tragen. Auch SP-Grossrätin Ursula Metzger hat die schwer bewaffneten Patrouillen gesehen und einen Vorstoss dazu eingereicht.

Sie bemängelt zum einen, dass dies den Versprechen von Sicherheitsdirektor Baschi Dürr widerspreche, die 2018 neu bewilligten Maschinenpistolen seien blosse «Sekundärwaffen» für akute Gefahrensituationen und würden nicht den Polizisten fix zugeteilt, sondern nur in Alarmpikettfahrzeugen mitgeführt werden. Zum anderen sieht sie das Sicherheitsempfinden der Basler Bevölkerung gestört: «Viele nehmen die Maschinenpistolen nicht als beruhigend und beschützend wahr, sondern als Zeichen, dass irgendetwas geschehen ist oder geschehen wird und dass wir uns in einer akuten Gefahr befinden», so die Politikerin.