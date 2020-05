Regierungsrat vs. BaZ-Journalist Jetzt will Wessels vors Bundesgericht

Das Appellationsgericht Basel-Stadt sowie die Staatsanwaltschaft sahen keine Rassismus-Verstösse in einer Berichterstattung des BaZ-Journalisten Daniel Wahl. Regierungsrat Hans-Peter Wessels (SP) will das nicht hinnehmen – und ruft nun das Bundesgericht an.