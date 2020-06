Stadt Zürich – Polizeigrosseinsatz an der Waffenplatzstrasse Seit ca. 1.30 Uhr kommt es an der Waffenplatzstrasse in Zürich zu einem Grosseinsatz der Polizei, wie ein Leser-Reporter berichtet. Ein Teil der Strasse ist abgeriegelt, ein Krankenwagen ist vorort. chk

Grosseinsatz an der Waffenplatzstrasse in Zürich. (19. Juni 2020) Leser-Reporter Zahlreiche Polizei- und Rettungsfahrzeuge stehen im Einsatz. Leser-Reporter Bewaffnete Polizisten in Kampfmontur stehen vor einem Haus. Leser-Reporter 1 / 3

Bereits seit mehreren Stunden ist die Polizei mit einem Grossaufgebot an der Waffenplatzstrasse in Zürich im Einsatz. Laut Leser-Reporter sind die ersten Polizeifahrzeuge gegen 1.30 Uhr erschienen. Dann sei ein Sturmkommando in voller Ausrüstung angerückt, mit ihnen auch ein Rettungsfahrzeug von Schutz & Rettung. Ein Teil der Waffenplatzstrasse sei abgeriegelt worden.

Es sind mindestens neun Einsatzfahrzeuge vorort. Die Polizei habe geklingelt und an die Türe gehämmert. «Sprechen Sie mit uns, es wird so nicht einfacher», sollen die Beamten laut Leser-Reporter gerufen haben.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Einsatz mit mehreren Einheiten. Worum es geht, wollte sie jedoch noch nicht bekannt geben.