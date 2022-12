Bluttat in Australien – Polizeieinsatz endet für zwei Beamte tödlich In Wieambilla im Westen Australiens sind bei einem Polizeieinsatz sechs Menschen getötet worden, darunter zwei junge Polizisten. Die Hintergründe sind noch unklar.

Vor dem Polizeiposten in Tara, in der Nähe des Tatorts, wurden für die getöteten Polizeibeamten Blumen niedergelegt. keystone-sda.ch

Bei einem Polizeieinsatz in Australien sind sechs Menschen getötet worden, darunter zwei Polizisten. Die beiden Beamten hätten in einem Vermisstenfall ermittelt und seien zu einem Grundstück in der Kleinstadt Wieambilla im Bundesstaat Queensland gerufen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. «Sofort, als sie das Grundstück betraten, wurde auf sie geschossen – sie hatten keine Chance.»

Bei den getöteten Polizisten handelte es sich um eine Frau und einen Mann, die beide unter 30 Jahre alt waren und am Anfang ihres Berufsweges standen. Nachdem sie am Montagmittag erschossen worden waren, eilte den Angaben zufolge ein Spezialkommando zum Ort des Geschehens. Drei Verdächtige – zwei Männer und eine Frau – seien getötet worden. Zudem wurde auf dem Grundstück den Angaben zufolge eine weitere Leiche entdeckt. Die Hintergründe sind noch unklar.

AFP/roy

