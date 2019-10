Der Lärmstreit eskaliert weiter

Jacqueline Wunderer spricht von einem «enormen finanziellen Schaden». Für das Oktoberfest von vergangenem Freitag und Samstag in ihrem Restaurant Zur Sonne in Röschenz habe sie einiges in­vestiert: 4500 Franken für das Zelt, 2000 für den Musiker aus Österreich und 1000 für die Lichtschiene. «Plus Deko und Festbankgarnitur und so weiter.»