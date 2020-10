Debatte um Gateway Basel Nord – Polizei weist Kritiker des Hafenbeckens 3 zurecht Eine von Projektgegnern organisierte Hafenrundfahrt in Basel konnte nicht wie geplant zu Ende geführt werden. Jan Amsler

Beteiligte Logistiker und Schiffsführer wollen, dass die Westquai-Insel beim Hafenbecken 1 bleibt, was sie ist: Ein Hafen. Foto: Nicole Pont

Das Pro-Komitee für ein Hafenbecken 3 und den Terminal Gateway Basel Nord kann mit einer Schar an illustren Persönlichkeiten auftrumpfen. Da haben die Kritiker einen schweren Stand. Und selbst im Hafenareal scheinen die Gegner des Bauvorhabens nicht willkommen zu sein. Kurz nachdem sie am Dienstag bei einer Bootsrundfahrt mit Medienschaffenden im Hafenbecken 1 angelegt haben, kreuzt die Hafenpolizei auf und weist die Gruppe auf den Vorplatz. Das Schlauchboot, welches das Rhytaxi mit den Journalisten begleitet hatte, hätte ohne Bewilligung nicht ins Umschlagsgebiet vordringen dürfen. Es blieb bei einer Abmahnung, wie Thomas Schweizer, Präsident der IG Schiffsführer Basel, später erklärt. Doch das Schlauchboot durfte nicht wie geplant ins Hafenbecken 2 weiterfahren.

Die Befürworter des Riesen-Projekts – allein Basel-Stadt soll sich mit 115 Millionen Franken beteiligen – demonstrieren in der Sache Einigkeit, auch wenn sie unterschiedlichen Parteien angehören. Bei den Gegnern scheint es dagegen verschiedene Gründe zu geben, weshalb sie sich gegen das Projekt stemmen. So etwa ist die Hafenbesichtigung vom Dienstag nur eine Auslegeordnung aus Sicht der kritischen Logistiker und Schiffsführer, der offizielle Anlass des Nein-Komitees folgt erst Ende Oktober. Abgestimmt wird schliesslich am 29. November (hier lesen Sie mehr zur Ausgangslage: «Wohin wirds die Schiffe treiben?»).

Bekämpfen das Hafenbecken 3: Daniel Seiler, Julia Fischer, Roman Mayer, Thomas Schweizer, Ralf Brink und Markus Ritter (von links). Foto: Nicole Pont

Konkurrenz ausgebootet

Daniel Seiler, Präsident der FDP Kleinbasel, erklärt seine Motivation auf zweierlei Weise: Zum einen glaube er als ursprünglich gelernter Logistiker nicht daran, dass das Hafenprojekt zu einer Verlagerung von der Strasse auf die Schiene führe. Container, die einen Ort im Radius von 150 Kilometern zum Ziel haben, würden vom Hafen aus mit dem Lastwagen weitergefahren, zumal das Schienennetz nicht bis zur Haustüre reicht und «die letzte Meile» ohnehin auf der Strasse bewältigt werden müsse. Und bei längeren Transportwegen würden die Container nicht erst in Basel auf die Schiene umgeladen, sondern schon früher im Ausland, etwa in Rotterdam. Zum andern könne er als «Urliberaler» nicht gutheissen, dass ein staatlich unterstütztes Projekt private Unternehmen verdränge.

Letzteres betrifft etwa das Unternehmen Swissterminal, das an mehreren Standorten in der Schweiz Container umlädt. Verwaltungsratspräsident und CEO Roman Mayer sieht sein Geschäft bedroht. So würde der neue, zentralisierte Gateway Basel Nord nicht nur das Aus des Swissterminal-Standorts am Hafenbecken 1 bedeuten, sondern auch die übrigen, dezentralen Umschlagsplätze gefährden. Mayer: «Das Projekt ist schlecht für den Wettbewerb und für die Kunden. Und das ist auch schlecht für die Landesversorgung, wenn schliesslich alles über einen einzigen Terminal abgewickelt werden soll.»

Schikane für Schifffahrt

Ralf Brink, der als Manager der Abacus Shipping AG Warentransporte per Schiff organisiert, bezeichnet das Vorhaben als «Schildbürgerstreich». Man ersetze «eine intakte und bessere Infrastruktur durch eine kleinere, finanziert mit viel Steuergeld der Kantonsbürger und ansässigen Unternehmen». Er fürchtet sich davor, die von seinem Betrieb verwalteten Container nur noch einem Monopolisten anvertrauen zu können.

Thomas Schweizer sieht beim Projekt die Schifffahrt in Basel schikaniert. Die Politik wolle das Westquai beim Hafenbecken 1 für andere Zwecke nutzen und verkaufe das als Ersatz geplante Hafenbecken 3 als gute Alternative. Dabei sei dies «die denkbar schlechteste Lösung», und Frachtschiffe hätten erhebliche Mühe, über die enge Zufahrt zum Hafenbecken 2 und nach einer rechtwinkligen Kurve ins neue Becken zu gelangen. Vor allem der Weg rückwärts in den Rhein gestalte sich schwierig, so Schweizer. Demgegenüber habe das Hafenbecken 1 ideale Voraussetzungen und solle weiterentwickelt werden, etwa mit einer Brücke für den Eisenbahntransport in Richtung Nordosten.

Zu wenden, wie hier im Hafenbecken 1, sei für lange Schiffe im neuen Becken nicht mehr möglich, kritisiert Thomas Schweizer. Foto: Nicole Pont

«Radikal angedachter Zerstörungsfeldzug»

Bei der Hafenrundfahrt steht zwar hauptsächlich die logistische Praxis im Vordergrund. Doch auch die Naturschützer sind mit ihren Anliegen vertreten. Der frühere grüne Grossratspräsident Markus Ritter etwa kritisiert, dass die «Grossanlage» das nationale Naturschutzgebiet in den Bahnanlagen verdrängen würde: «Das Bauvorhaben ist ein ganz radikal angedachter Zerstörungsfeldzug auf seltene und bedrohte Pflanzen- und Tierarten.» Das Naturschutzgebiet sei im Gegensatz zum Terminal standortgebunden und könne nicht einfach hin- und hergeschoben werden, bis es nicht mehr im Weg ist.

Auch Julia Fischer, Kampagnenleiterin der Fondation Franz Weber, sieht die vom Pro-Komitee gelobten Ersatzflächen als «eine einzige Farce». Der Wert einer zusammenhängenden Gesamtfläche sei «immer unabdingbar grösser als eine ebensolche Fläche in kleinen Einzelteilen».