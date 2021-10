Kontrollen in Hinwil und Uster – Polizei stoppt Autofahrer und findet 25 Kilogramm Cannabis im Wagen Zwei Ausweisentzüge, sieben Verzeigungen und ein ziemlich grosser Drogenfund: Die Bilanz einer Polizeikontrolle in Hinwil und Uster von Freitagnacht.

Die Kantonspolizei Zürich hat im Zürcher Oberland Kontrollen durchgeführt. (Symbolbild) Foto: Gatean Bally (Keystone)

In den Bezirken Hinwil und Uster hat die Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Freitag kriminal- und verkehrspolizeiliche Kontrollen durchgeführt: Dabei hielten sie auch einen 64-jährigen Mann an, der rund 25 Kilogramm Cannabis in seinem Auto transportierte. Der Schweizer sei verhaftet worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zwei weiteren Autolenkern wurde bei den Kontrollen der Führerausweis entzogen. Sie standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.

Sieben Personen wurden zudem wegen Verstössen gegen das Strassenverkehrsrecht verzeigt. Es wurden auch mehrere Ordnungsbussen ausgestellt und an zehn Fahrzeugen Mängel beanstandet.

SDA/lop

