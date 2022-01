Grosseinsatz im Kleinbasel – Bewaffnete Polizisten vor dem Manor – 46-jähriger Mann festgenommen Am Dienstagmorgen hat in der Basler Innenstadt beim Manor ein Polizeieinsatz stattgefunden. Ein bewaffneter Schweizer hat sich ins Gebäude geschlichen und einen Mitarbeiter bedroht. Benjamin Wirth Rachel Hueber

Gegen 8.30 Uhr waren mehrere Polizisten in Vollmontur vor dem Warenhaus Manor. Das Gebiet wurde grossflächig abgesperrt. Foto: zvg

Im Kleinbasel hat am Dienstagmorgen ein Grosseinsatz der Polizei stattgefunden. Die Manor-Filiale an der Greifengasse war ungefähr ab 8.30 Uhr grossflächig abgesperrt, wie Augenzeugen der «Basler Zeitung» berichteten. Die Basler Polizei klärte später in einer Medienmitteilung auf, dass es zu einem versuchten Raubüberfall gekommen sei. Ein Mitarbeiter des Manor sei bedroht worden, dabei soll eine Waffe im Spiel gewesen sein. Den Betroffenen gehe es aber gut – sie konnten das Gebäude verlassen, verletzt wurde niemand.

Dennoch waren bis etwa 10 Uhr bei der Ecke Greifengasse/Utengasse mehrere bewaffnete Polizisten in Vollmontur sowie die Sanität zugegen. Die Manor-Filiale konnte ihren Betrieb trotz des Vorfalls ganz normal aufnehmen: Um 10 Uhr öffnete sie ihr Geschäft.

Vor dem Warenhaus wurde heftig darüber spekuliert, was sich im Gebäude in den frühen Morgenstunden tatsächlich abgespielt haben könnte. Eine aufgebrachte Passantin erzählte der «Basler Zeitung»: «Ich vermute, dass es sich um eine Geiselnahme handelt. Der Manor informierte die Menschen zwar über einen Raub, doch kann ich das nicht glauben. Neben den Polizisten sind auch Krankenwagen und weitere Teams da. Bei einem einfachen Raubüberfall braucht man das eigentlich nicht.»

Ein anderer Augenzeuge sagte: «Niemand weiss, was abgeht, einige sprechen von einem Überfall, andere von einer Geiselnahme. Bei so vielen Männern in Schutzmontur muss es aber etwas Grösseres gewesen sein.»

Careteam betreute rund 40 Mitarbeitende

Die Kantonspolizei kann diese Aussagen nicht bestätigen. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, stellte ein Mitarbeiter des Warenhauses gegen 8 Uhr fest, dass sich ein Mann vor Ladenöffnung ins Gebäude geschlichen hatte und Waren stehlen wollte. Als er ihn ansprach, bedrohte ihn der Unbekannte mit einer Waffe und flüchtete. Die alarmierte Kantonspolizei sicherte und durchsuchte daraufhin das Gebäude. Ein Careteam betreute rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Dank Hinweisen liess sich der mutmassliche Täter, ein 46-jähriger Schweizer, im Laufe des Morgens identifizieren, und die Polizei konnte ihn im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung festnehmen. An seinem Wohnort wurde eine Waffe aufgefunden.

Personen, die weitere Hinweise geben können, sind gebeten, sich bei den zuständigen Behörden zu melden.

Mitarbeiter des Manor informieren Passanten über einen Zwischenfall. Die Öffnung des Ladens erfolgt wie üblich um 10 Uhr. Foto: BaZ Die Ambulanz im Einsatz bei der Manor in der Greifengasse. Foto: BaZ Vor der Manor sind am Dienstagmorgen Sicherheitskräfte der Basler Polizei gestanden. Foto: zvg 1 / 4

