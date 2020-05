Bilderverbot – Polizei mit Zensur-Allüren In ihrem Korps beschäftigt die Basler Polizei einige Beamte, die das Filmen auf öffentlichem Grund verbieten. Rechtsgrundlagen für ihre Anordnungen kann die Behörde keine geben. Dafür viele Ausreden. Daniel Wahl

Die letzten Worte des BaZ-Informanten per Whatsapp: Die Polizei nimmt mein Handy – muss löschen alles.

Vor einigen Tagen sorgte ein Verwirrter auf dem Dach eines Hochhauses am Kannenfeldplatz für Alarmstimmung. Er rief sich am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit als Inkarnation eines Modedesigners aus, während die Passanten auf der Strasse die Antäuschungen eines Sprungs und das Beinaheverlieren des Gleichgewichts an der Dachkante gebannt und entsetzt verfolgten. Bei solchen aussergewöhnlichen Ereignissen, die meist mit Verkehrsbehinderungen, Feuerwehr- und Polizeiaufgeboten auf Kosten der Steuerzahler einhergehen, zücken heute viele die Handys und drücken den Aufnahmeknopf. In manchen Fällen werden solche Bilder zu wichtigen Beweisstücken. In anderen Fällen dienen sie bloss dem billigen Voyeurismus.