Trotz Parkplatzmangel – Polizei lässt herrenloses Fahrzeug wochenlang herumstehen Ein Anwohner nervt sich: Wir haben kaum Parkplätze im Quartier, doch ein Audi mit Wegfahrsperren wird nicht weggebracht. Die Polizei erklärt sich. Mischa Hauswirth

Das Fahrzeug steht seit Wochen in der blauen Parkzone, doch die Polizei bringt das Fahrzeug einfach nicht in ihre Sammelstelle. Foto: zVg

Ein Anwohner wundert sich: Da baut der Kanton dauernd Parkplätze ab und verschärft dadurch den Druck auf die verbleibenden Parkplätze in der blauen Zone. Gleichzeitig lässt die Kantonspolizei monatelang einen herrenlosen Wagen mit Wegfahrsperren – sogenannten Sheriffklammern – stehen.

Der Audi, der am St.-Galler-Ring steht, hat schon Staub angesetzt. Der Bussen- und Informationszettel ist durch die Einwirkung von Regen und Sonne kaum mehr lesbar. Doch warum hat die Polizei das Auto noch nicht abgeholt? Sheriffklammern bringe die Kantonspolizei an Fahrzeugen an, die auf der Allmend stünden und bei denen beispielsweise der Versicherungsschutz oder die Kontrollschilder fehlten sowie Steuern ausstünden, sagt Polizeisprecher Toprak Yerguz. Ebenfalls eine Rolle spielen kann, ob Fahrzeuge technische Mängel aufweisen oder sich nicht in betriebssicherem Zustand befinden. «Der Grund für das Stehenlassen der Fahrzeuge ist wohl in den meisten Fällen, dass die Fahrzeuge keinen Wert mehr aufweisen und dem Besitzer das Geld für Betrieb und/oder Unterhalt fehlt», sagt Yerguz.