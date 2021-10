Rassismusvorwurf – Polizei greift einen Dunkelhäutigen beim Schulausflug heraus Linke ärgern sich über «Racial Profiling» an der Basler Schifflände. Das Erziehungsdepartement ist mit dem Vorgehen der Polizei nicht einverstanden. Leif Simonsen

Sans-Papiers waren bisher vor Polizeikontrollen verschont, wenn sie im Klassenverbund unterwegs waren. Anfang September pickte die Polizei nun aber einen Dunkelhäutigen beim Schulausflug heraus. Foto: Nicole Philipp

Bisher galt in Sicherheit, wer sich als Sans-Papiers in Basel-Stadt im Schulumfeld aufhielt. Schliesslich geht es darum, dass in der Schweiz jedem das Recht auf Bildung zusteht. Und wer ohne Papiere in die Schweiz eingereist ist, der würde sich nicht in den Unterricht trauen, wenn er oder sie jedes Mal Angst haben müsste, von der Polizei abgeführt zu werden.

Nun erregt ein Fall die Gemüter, bei dem ein Dunkelhäutiger auf einem Schulausflug von der Polizei kontrolliert worden ist. Die «bz Basel» berichtete am Freitag darüber. Der afrikanische Schüler war Anfang September mit seiner Klasse vom Zentrum für Brückenangebote unterwegs, als er an der Schifflände herausgepickt und danach in Handschellen abgeführt wurde.