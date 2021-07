Mann (41) festgenommen – Polizei findet schwer verletzte Frau (25) in Muttenzer Hauseingang Am Sonntag wurde in Muttenz mutmasslich eine Frau Opfer eines Gewaltverbrechens. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Mirjam Kohler

Die Frau wurde an der Bahnhofstrasse gefunden. Screenshot: Google Maps

Am Sonntagvormittag, 11. Juli, wurde in Muttenz eine 25-Jährige regungslos und schwer verletzt im Eingangsbereich einer Liegenschaft in der Bahnhofstrasse gefunden. Die Polizei war durch einen Notruf alarmiert worden. Die Frau wurde durch die alarmierte Sanität sofort medizinisch versorgt und in ein Spital gebracht, wie die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Im Umfeld des Hauses konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 41-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

