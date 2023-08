Gewalt in Deutschland – Polizei ermittelt nach Angriff auf AfD-Politiker Der Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca sagt, er sei auf dem Heimweg von einer Feier von mehreren Angreifern verprügelt worden – aus parteipolitischen Motiven. Johann Osel aus Augsburg , Patrick Wehner aus München

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Augsburger Stadtrat und bayerische Landtagskandidat Andreas Jurca. Foto: Imago Images

Nach einem mutmasslichen Angriff auf einen bayerischen AfD-Politiker sind Ermittlungen der Polizei angelaufen. Der 35-jährige Vorsitzende der AfD-Fraktion im Augsburger Stadtrat und Landtagskandidat Andreas Jurca soll am Wochenende auf dem Heimweg nach einer Grillfeier für Wahlkampfhelfer im Stadtteil Oberhausen von mehreren Personen zusammengeschlagen worden sein.

Bei der Gruppe habe es sich um «Südländer» gehandelt, sagt Jurca, womit nicht Italiener oder Spanier gemeint seien. Er sei aus der Gruppe heraus, deren Personenzahl er nicht genau beziffern kann, angesprochen und gefragt worden, ob er derjenige von den AfD-Plakaten sei. Daraufhin habe er unvermittelt einen Schlag bekommen, sei dann am Boden liegend getreten worden, sei wohl zeitweise ohnmächtig gewesen. Er habe bei der mutmasslichen Tat am Wochenende schwere Prellungen vor allem im Gesicht sowie eine Verletzung am Sprunggelenk erlitten und sei im Spital behandelt worden.

Privatadressen von AfD-Politikern veröffentlicht

Über parteinahe Medien verbreitete die AfD ein Video mit Jurca, in dem dieser sich mit traktiertem, angeschwollenen Gesicht zeigt. Der Politiker geht davon aus, dass der Übergriff aus parteipolitischen Motiven erfolgt ist. Wegen der Dunkelheit und der nach dem Schlag fehlenden Brille des stark Sehbeeinträchtigten lasse sich das aber nicht mehr genau rekonstruieren. Auch ein Begleiter, der mit ihm unterwegs gewesen sei, sei am Boden gelegen.

Gerd Mannes, Vizechef der AfD-Fraktion im bayerischen Landtag, in der Jurca auch beruflich beschäftigt ist, sprach von einem «feigen und brutalen Angriff». Er sei «Folge der ständigen Hetze gegen die AfD», die von «etablierten Parteien immerzu als rechtsradikal und demokratiefeindlich» beschimpft werde. Mannes erinnerte in dem Zusammenhang auch an die Veröffentlichung der Privatadressen von AfD-Politikern durch die Antifa wie kürzlich in Hessen.

Kein Zusammenhang mit Kneipenschlägerei

Laut Polizeiangaben ermittelt die Kripo nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Dabei würden auch der Anlass, der Ablauf und die möglichen Hintergründe des von Jurca angezeigten Tathergangs untersucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine andere Mitteilung der Polizei über eine Auseinandersetzung zweier alkoholisierter Männer in Augsburg-Oberhausen am Sonntag – mit Ermittlungen wegen des Verdachts wechselseitiger Körperverletzungen – steht laut einem Polizeisprecher nicht in Zusammenhang mit dem von Jurca angezeigten Vorfall. Auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken war der Bezug zu dieser «Kneipenschlägerei» ohne politischen Hintergrund am Montag fälschlicherweise hergestellt worden.



