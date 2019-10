Polizei bewilligt Demonstration von Linksextremen

Die türkische Offensive in Nordsyrien gegen Kurden wird am Samstag Auswirkungen auf die Stadt haben. Linksextreme Kreise haben um 13 Uhr auf dem Theaterplatz zu einer Demonstration aufgerufen – während Besucher sich in der Stadt und an der Herbstmesse aufhalten. Auf einschlägigen Internetseiten schrecken diese Leute nicht davor zurück, zu Angriffen auf «Kriegsprofiteure» aufzurufen. Was das bedeutet, bekamen in Basel kürzlich eine Mercedes-Garage oder die Credit Suisse zu spüren. Versprayte Glasfassaden und eingeschlagene Scheiben am Rande einer Demonstration von Kurden waren das Resultat. Gemäss den Linksextremen engagierten sich diese Firmen mit Autos und Kapital am Krieg der Türken gegen die Kurden.