Anlass im Kanton Freiburg – Polizei beendet nach Schlägerei unbewilligtes Konzert Eine illegale Veranstaltung in Estavayer-le-Lac mit bis zu 500 Personen ist ausgeartet. Der Organisator wird verzeigt.

Die Freiburger Kantonspolizei beendete nach einem Einsatz wegen einer Schlägerei eine unbewilligte Veranstaltung in Estavayer-le-Lac. Der Organisator des Anlasses im Kanton Freiburg, an dem zwischen 250 und 500 Menschen teilnahmen, wird angezeigt.

Die Polizei war am Samstagabend gegen 22.15 Uhr wegen einer Schlägerei zwischen zwei Personen in eine Mehrzweckhalle gerufen worden, wie aus einer Mitteilung vom Sonntag hervorgeht.

In der Halle habe ein unbewilligtes Konzert stattgefunden, an dem neben dem kostenpflichtigen Eintritt auch Getränke sowie Speisen zum Verkauf angeboten worden seien. Laut Auskunft einer Freiburger Polizeisprecherin war der Anlass von einer Vereinigung junger Afghanen in der Schweiz organisiert worden.

Niemand verletzt

Den Beamten vor Ort seien mehrere Schlägereien gemeldet worden, bei denen jedoch niemand verletzt worden sei. Der Oberamtmann des Broyebezirks sei informiert worden und habe die Beendigung des Anlasses angeordnet.

Mehrere Polizeipatrouillen hätten die Anwesenden, die aus der ganzen Schweiz und dem Ausland stammten, weggewiesen. Sie hätten das Gelände friedlich verlassen. Der Organisator, der im Kanton Waadt wohnhaft ist, sei auf den Polizeiposten gebracht worden und werde verzeigt.

