Abstimmung zum Basler Mindestlohn – Politologe ist besorgt – über 5000 Stimmen waren ungültig Der Urnengang hätte anders ausgehen können, hätten die Tausenden ungültigen Stimmen gezählt. Ein Politanalyst fordert Konsequenzen. Was sagen die Behörden dazu? Joël Hoffmann

Sein Gegenvorschlag zur Mindestlohninitiative wurde vom Volk angenommen: SP-Regierungsrat Kaspar Sutter. Foto: Pino Covino

Äusserst knapp haben die Baslerinnen und Basler am 13. Juni die Mindestlohninitiative abgelehnt – und etwas deutlicher den Gegenvorschlag angenommen. Doch entsprach das Resultat tatsächlich dem Volkswillen? 5340 Personen haben ihren Stimmzettel nicht korrekt ausgefüllt. 8,5 Prozent der Stimmenden haben also beim Ausfüllen einen Fehler gemacht, waren vielleicht überfordert. Das sind so viele Stimmen, die, wären sie gültig gewesen, das Abstimmungsergebnis hätten kehren können.

Meistens sind die Stimmzettel sehr simpel: Man kann eine Initiative beispielsweise annehmen oder ablehnen, das Kreuzchen bei Ja oder bei Nein setzen. Bei der Mindestlohnabstimmung war dies anders. Man musste sich dreimal entscheiden. Es gab die Initiative, den Gegenvorschlag und die Stichfrage. Letztere kommt dann zum Tragen, wenn Initiative und Gegenvorschlag angenommen werden. Nun gab es Tausende Baslerinnen und Basler, die keine drei Kreuzchen oder bei der Stichfrage zwei statt ein Kreuzchen gesetzt haben.